GREENWAY 2026 啟動「你貼我捐」共善計畫

隔熱紙超人再出動！12 月前進南投偏鄉校園傳遞「涼」善溫度

面對日益嚴峻的極端氣候，偏鄉校園的西曬高溫與頻繁天災下的玻璃安全問題，正悄悄影響孩子們的學習效率與人身安全。來自新加坡的知名隔熱紙品牌 GREENWAY 自 2022 年起發起「偏鄉校園隔熱改善計畫」，將具備高係數防爆功能與專業施工技術的隔熱產品帶入校園。此項義貼計畫已邁入第四年，於今年年底 12 月再度集結全台近 20 家經銷夥伴與百位專業志工前進南投埔里，並攜手國際獅子會 300A 3 區台北市大直、青埔、眾耀及亞太分會共同合作，成功改善了「史港國小」與「麒麟國小」的學習環境。

隨著計畫即將邁入第五年，GREENWAY 同步宣布，明年將啟動全新里程碑行動——邀請消費者一同參與這場「涼」善盛舉。自 2026 年一月起，消費者只要在 GREENWAY 合作經銷據點選擇指定新世代2.0系列隔熱紙（GS、G、P、E系列）安裝，品牌即同步捐出該次車主安裝總才數之 5% 隔熱紙材投入偏鄉義貼工程。透過「你貼越多，我們捐越多」的積累，讓每一位車主的選擇，都成為幫助孩子學習的關鍵助力。

讓車主的愛成為校園的安全涼蔭！

職人集結「涼」善降臨：隔熱紙超人送愛到南投埔里

這群被譽為「隔熱紙超人」的志工團隊，平日是全台各地的專業店家老闆與隔熱紙規劃師，但在偏鄉孩子最需要幫助的時刻，他們放下手邊生意、自備器材，甚至翻山越嶺前來支援。這份自發性的熱忱，源於 GREENWAY「涼善」共好的品牌核心：相信專業不只是服務車主，更能改善偏鄉教室長期面臨的西曬高溫與刺眼眩光，隔熱的同時還具備高係數防爆功能，在地震或意外衝擊發生時，能有效防止玻璃破碎飛濺割傷，為偏鄉學童構築一道堅實的安全防護網，守護孩子們的安全、視力健康與學習。

本次參與的超人團隊包含：宏竹汽車大樓隔熱紙、德威汽車大樓隔熱紙、韋恩汽車大樓隔熱紙、成泰汽車玻璃隔熱紙、再興汽車大樓隔熱紙、展興汽車大樓隔熱紙、澔哥汽車大樓隔熱紙、許火炎隔熱紙工作室、泓亮汽車玻璃隔熱紙、沁洺隔熱紙專業店、超級名膜汽車大樓隔熱紙、吉品專業隔熱紙、東承汽車大樓隔熱紙、嘉義大世界汽車大樓隔熱紙、高雄永鑫汽車大樓隔熱紙、坤獅汽車大樓玻璃隔熱紙、永仁汽車大樓隔熱紙(永康店)。

「隔熱紙超人」的義舉也深深感動在地校方與家長。麒麟國小家長會會長 黃昭凱為表達誠摯感謝，更熱情邀請全體志工前往其菜園，親自贈送每人一份當季鮮採的高麗菜。這份來自土地的質樸回饋，不僅讓專業志工們備感窩心，也為這場公益行動增添了一抹暖心的人情味。

2026 共善里程碑：您的選擇，守護偏鄉孩子的學習

「校園義貼並非一次性的公益曝光，而是一項長期且可持續的承諾。」GREENWAY 總經理李育學表示，在走訪偏鄉的四年過程中，品牌深刻看見教育環境在硬體資源上的長期不足，也因此確立了擴大影響力的決心。

隨著偏鄉校園義貼即將邁入第五年，GREENWAY 宣布將於 2026 年啟動「偏鄉校園隔熱 你貼我捐5%車主共善計畫」，讓公益行為從品牌自發，轉化為群眾參與的「涼」善循環，為社會創造共好價值。GREENWAY 表示：「本公司致力推出新世代隔熱產品，除了能應對更嚴峻的氣候挑戰，更希望將防爆守護的概念帶入校園以確保學童安全。」這項計畫讓車主的消費行為不再只是優化個人駕駛體驗，也能轉化成對偏鄉教育的永續支持。透過這場「專業 × 車主 × 校園」的共善行動，GREENWAY 邀集全台車主一起，用行動照顧台灣的未來。

關於 GREENWAY 隔熱紙

來自新加坡的高品質隔熱紙領航品牌，致力於極致的新世代隔熱技術與專業施工品質。自 2022 年啟動「偏鄉校園隔熱改善計畫」，透過「隔熱紙超人」的熱血行動與品牌「涼善」共好的精神，持續為改善台灣偏鄉教育環境貢獻心力，深耕至今已捐贈超過2萬才隔熱紙、完成全台新竹、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮、台東、屏東9個縣市 、13間偏鄉校園義貼。

官方網站：https://greenwayfilm.com/

