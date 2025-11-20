讓退休金陪你活更久！各種投資策略比較表秒懂 鉅亨買基金這樣說

談到退休投資，多數人直覺便是「拉高債券部位」，然而，「鉅亨買基金」提醒，過去被奉為準則的「年紀越大越要保守」建議，未必真正可靠。因為退休最大威脅並不是市場波動，而是「人在，錢卻先花完」。若以降低波動為唯一目標，過度提高債券比重，不但無法有效提升安全性，反而可能讓資產在長期對抗通膨與長壽風險時力不從心，加速退休金提前見底。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，許多人認為債券波動小就比較「穩」，因此退休後會大幅提高債券配置，其實這是最大迷思。真正會侵蝕退休生活的並非市場震盪，而是資產長期無法抵禦通膨、購買力逐年下滑。要讓退休金真正活得久，關鍵不是一味降低波動，而是透過全球股票的有效分散，建立能與時間與通膨應對的資產實力。

研究報告顯示，追蹤一百萬種退休情境發現，以債券為主的配置，有高達39%的人可能在過世前就用光資產；股六債四與目標日期基金也有近兩成機率資金不足。

相反地，看似風險較高的股票配置，尤其是全球股票策略，提前用完的機率僅約7%，因企業獲利成長能維持長期購買力。

至於退休投資該如何配置？「鉅亨買基金」指出，比起把退休金全押在防禦型的債券商品，更好的方式是將股票在「美國市場」與「全球市場」中進行廣泛布局。

根據彭博資料回測顯示，過去20年全球主要股市的總報酬遠勝債券：台股平均年化報酬 12.7%、美股11.2%、全球股票9.4%，均大幅領先各類債券僅約2.8%至6.6%的表現。

更關鍵的是，全球股票與美股的相關性並不高，在不同景氣循環中能提供多元成長動能；當美國走弱時，其他市場往往仍具亮點。這種跨市場的全球化分散，比單純依賴債券更能降低退休資產的長期風險。

對於喜歡有現金流的退休族來說，股票型基金有配息級別的，不是每一檔都有，該怎麼辦？張榮仁表示，透過「鉅亨自由Pay」的提領機制，一樣能打造固定現金流。「鉅亨自由Pay」不僅能自訂提領金額、比例與頻率，還能靈活調整「領與不領」的節奏。另外，由於是以資本利得進行提領，並非基金配息，因此也不會直接被視為配息收入而被課稅。

張榮仁說，傳統以波動衡量安全性的觀念已不符合長壽時代的需求。真正的退休安全，是掌握能維持購買力、對抗通膨、並讓資產活得更久的策略。以「美股基金」及「全球股票基金」搭配「鉅亨自由Pay」的彈性提領機制，正是一套貼近現實挑戰的退休解方。

