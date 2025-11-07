讓遺囑自由不被血緣綁架！藍委提案修法刪除手足特留分

國民黨立委吳宗憲今（7日）與黃建賓、張智倫等人共同召開刪除「手足保底特留分」！民法修法啟動記者會，出席人士呼籲，應刪除兄弟姊妹特留分，讓遺囑自由不被血緣綁架。並表示已提出民法第1223條修正草案，刪除兄弟姊妹特留分，保障遺囑自由、確保繼承公平、減少爭訟。

吳宗憲委員提案修法刪除兄弟姊妹特留分（攝自吳宗憲臉書）

何謂特留分，是指法律強制規定的「保底」遺產，第一順位是子女、第二是父母，第三是兄弟姊妹。這時若是遺屬只剩配偶和手足，兄弟姊妹即可主張「我要特留分」，分走你一部分遺產。

這會產生什麼問題，吳宗憲表示，現代家庭型態改變，甚至很多人不婚、不生，兄弟姊妹各自獨立。許多人努力了一輩子，想把財產留給真正照顧他、陪伴他的人，結果，許多多年不往來的手足，甚至同母異父、同父異母的「半血緣」手足，人一走就跳出來主張「我有特留分！」，強制分走財產，讓原本溫情的安排變成家庭撕裂的戰場。

吳宗憲表示，多數先進國家縱使保留特留分，亦多僅限配偶與直系親屬，我國應與國際趨勢接軌。尤其，韓國憲法法院已於去年（2024）宣示手足特留分違憲並即刻失效，值得我國借鏡。此修正案兼顧尊重遺願、繼承公平、降低爭訟三目標，既回應民意，也維護家人長遠安穩。

吳宗憲表示，修法並不是要讓兄弟姊妹失去繼承權，只是拿掉特留分，讓逝者的遺囑自由獲得確保，讓愛與遺願，能留給真正想照顧的人！廢除手足特留分，除了是尊重遺願，把最後的決定權還給人民之外，也可以減少家人對簿公堂的可能，讓衝突不要走進法院。同時讓家人更安心，保障留給真正承擔日常、照顧往生者的配偶與直系親屬。

