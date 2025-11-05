讓遺體插隊火化！高市一殯爆收賄弊案 民政局防弊措施出爐

高雄市第一殯儀館14名職工涉嫌收取紅包，讓遺體能夠在家屬選定的時間「插隊」進爐火化，被高雄地檢署依貪瀆罪嫌起訴。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市第一殯儀館爆發集體貪瀆案，負責操作火爐和撿骨的14名職工涉嫌向殯葬業者收取紅包，幫忙安排喪家在選定的火化時間，「插隊」進爐火化遺體，以便趕上良辰吉時下葬或進塔。高雄地檢署偵查終結，將14名涉案職工依貪污罪嫌提起公訴。對此，高雄市政府民政局表示，火化作業流程已建立QR CODE機制，預防弊端。（溫蘭魁報導）

高雄地檢署今年3月接獲檢舉，查出被告利用喪家挑好日子火化的習俗，先由禮儀公司向喪家收取千元的火化服務費，再以紅包形式提供給蔡姓等14名殯儀館職工，讓喪家得以在選定的時間讓往生者優先火化，6年多來，涉案的職工收到的紅包有116萬多元，換算下來，至少有1163具遺體插隊火化。

高雄市政府民政局指出，為了避免再發生插隊火化貪瀆事件，已下令殯葬管理處積極改革火化作業，原本由職工人員處理流程，現在已改由正式公務人員專責辦理，落實火化流程「一人一機」制度，作業人員必須逐一掃描QR CODE確認亡者身分，並且將所有作業流程顯示在公開資訊螢幕，確保程序透明、火化順序登載紀錄確實並可隨時稽核。

民政局強調，民政局每週也會不定時派員到場稽核，同時在火化場增設出入口門禁管制及監視系統設備，在主要出入口派遣保全人員駐守控管，嚴禁業者及非作業人員進出，徹底杜絕可能舞弊的管道。

◎《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。