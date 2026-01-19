讓醫材商執刀180台手術 中榮3醫師慘了！他飆髒話欲提告

網紅廖致翔醫師遭檢舉讓醫材商執刀。（圖／翻攝自神經外科廖致翔醫師臉書）





台中榮民總醫院的鄭文郁、楊孟寅、廖致翔等3名神經外科醫師，被爆出讓沒有醫療執照的醫材廠商人員，進入手術房內執刀，至少有180名患者受影響。中榮昨（18）日宣布，調查期間3名涉案醫師停止手術業務，其中職位是科主任的鄭文郁、楊孟寅免兼主管職。對此，身為網紅醫師的廖致翔在臉書連續發文，除了飆罵髒話外，也表示對於誣告「保留法律追訴權。」

據《CTWANT》報導，台中榮總神經外科科主任楊孟寅、鄭文郁與醫師廖致翔，長期放任無照的醫材廠商人員進入手術室，並讓醫材商對至少180名患者執刀。對此，中榮第一時間回應，強調願方沒有讓任何廠商從事任何醫療行為。

昨日中榮召開緊急會議，因影片高度懷疑廠商執刀，會全力配合衞福部、台中市衞生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸；調查期間3名涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職；涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

今（19）日身為網紅醫師的廖致翔，在臉書粉專連續發文抒發心情，除了感謝妻子在這個時刻，獨力撐起整個家之外，也謝謝朋友們的關心，一切靜待檢調偵查，「其中關於誣告的部分，小弟保留法律追訴權。」他也感慨，手術是外科醫師存在的價值，現在失去了用處，突然菸癮就來了，最新的發文則是他買到包裝是性功能障礙的菸，飆罵6字經髒話，直指「觸我霉頭⋯⋯被包養的時候，這個是關鍵能力餒」。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

