讓錢更好用 美國中產階級掀海外定居潮
（中央社紐約7日綜合外電報導）隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國越來越多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負，成為一種不放棄美國公民身分下兼擁更多生活選擇的Plan B。
華爾街日報指出，過去在美國多半是富豪選擇海外定居，像是取得馬爾他或一些加勒比海國家昂貴的「黃金護照」，但如今顧問公司受理越來越多為一般專業人士或希望讓美元「更好用」、想減輕稅負或單純只是想過上更好生活的人，辦理海外長期居留簽證。
全球顧問公司Nomad Capitalist創辦人韓德森（Andrew Henderson）說：「這就當Plan B。這些人買的是一種安心感—能選擇自己居住的地方、稅制及生活型態的自由。」
美國不同單位對海外僑民人數的估算各有不同，據五角大廈的「聯邦投票協助專案」（FVAP）計算，截至2022年，居住海外的美國人約有440萬，比2010年增加42%。
昆茲（David Kuenzi）是威斯康辛州投顧公司Creative Planning International的總監，他說這股定居海外風潮最初只在少數退休族群，如今儼然成全民運動，且不再只是富人。
昆茲說：「2015年以前，很少有客戶找我討論退休或移居海外計畫，但現在一堆人這麼做。很多人打電話來時說以前從沒想過要離開美國，但現在只想離開，問該去哪好？」他的公司如今接到許多來自教師、工程師、小企業主等客戶的詢問，這個族群覺得自己的錢在海外能花得更有價值。
Nomad Capitalist的韓德森指出，對許多年輕美國人來說，遠端工作讓他們在退休前就能實現海外生活。
他說：「在新冠疫情期間，人們發現美國並不像原本所想般自由或負擔得起。對有些人而言關鍵在於繳稅，即使在紐約領著中等薪水，稅負仍然沉重。還有些人追求更好的生活，像氣候溫和、更大空間與更低開銷。」
對美國中產階級來說，好消息是移居海外並不如想像中昂貴，也不需與美國斷絕關係。
昆茲說：「人們最常問需要放棄美國公民身分嗎？其實多數情況下移居海外都不涉及護照變更，只要居留許可就夠了。很多人還以為得花50萬美元買黃金簽證，其實對大多數美國人來說，一張退休簽證或依收入核發的居留簽證就能滿足了。」
從葡萄牙到巴拿馬，目前一些國家都以不需巨額投資、只要求穩定收入的居留簽證吸引新居民。
韓德森表示以葡萄牙為例，當地的D7簽證就不需要大額投資，只要證明有穩定收入（年所得約9000到1萬2000美元即可），「那裡非常西化、安全，深受美國退休族與遠端工作者喜愛」。
在巴拿馬，退休簽證（Pensionado Visa）只要求月收入達1000美元即可申請；而墨西哥的臨時居留簽證則可憑每月約4000美元收入或約8萬美元存款取得。
韓德森說：「這些計畫讓你以中等美國薪水在海外過上舒適生活。在像馬來西亞這樣的國家，房地產價格實惠、醫療可靠，同樣的生活水準在美國卻得多花費兩到三倍。」
雖然定居海外也有一些成本與麻煩，像是仍需遵守美國報稅義務，而一些在海外的成本也可能會逐漸累積，但移民或理財顧問指出，生活成本優勢足以抵銷這類麻煩。
昆茲稱這股海外定局潮為「中產階級的地理套利」。對許多人而言，這意味在不增加經濟壓力下提升生活品質，而這種理想如今在美國本土已越來越難實現。（編譯：陳亦偉）1141108
其他人也在看
急診壅塞問題嚴重！衛福部推留觀床改「短期停留單位」 緩解醫院待床壓力
衛福部長石崇良今（7日）於「2025台灣健康照護聯合學術研討會」時透露，解決急診壅塞，從院前分流開始做，也會鼓勵基層假日開診，更重要的是落實家醫計畫，讓家醫群合起來聯合值班來處理自己的病人，比去醫院從頭派來得快。另外，透過遠距會診，需要送醫院再送，再來就是要處...CTWANT ・ 1 天前
免住院也能打抗生素 豐原醫院推OPAT計畫 助患者輕鬆抗感染
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為配合健保署政策推動，衛生福利部豐原醫院實施「門診抗生素注射治療計 […]觀傳媒 ・ 1 天前
祝融災燒毀住處 雲林志工關懷年邁兄弟
雲林古坑一對81歲跟78歲的兄弟檔，相依為命，住處因電線走火，引發火災，弟弟輕微燙傷，屋內家具衣物全燒毀。公所將他們安置暫住民宿，但兩老想要回家，公所派清潔隊協助清理，慈濟人帶著物資前往關懷，發放...大愛電視 ・ 14 小時前
長輩每3人就有1人肌少症 專家喊早期警訊別輕忽
隨著人口結構逐漸老化，影響生活品質甚鉅的肌少症（Sarcopenia），也成為備受關注議題。台北醫學大學偕台北神經醫學中心、台灣生醫創新學會等單位舉辦「肌少症國際研討會」，邀請美、日、港等國內外專家學者與會，探討肌少症之醫療、復健及公衛議題。中時新聞網 ・ 14 小時前
「天清清地靈靈」開展 南美館帶你走進道教美學與城市靈性之旅
台南又一場關於天地之間的靈性對話登場！南市文化局與南美館攜手推出特展「天清清地靈靈」，今（8）日開展，以《道德經》「天得一以清，地得一以寧，神得一以靈」為靈感，邀你走進道教美學與城市文化交織的世界。展覽從台南的道壇文化出發，融合城市變遷、科儀美學與當代藝術，將光影、聲響、物件與身體交織，呈現一幅靈性自由時報 ・ 13 小時前
生涯2面最珍貴獎牌都來自戴資穎 辛度：討厭和妳交手
台灣羽球天后戴資穎於今（7）日透過社群平台正式宣布退役，印度羽球名將辛度（P.V.Sindhu）也在IG上發文，以真摯的話語表達對這位多年對手的祝福與不捨，並坦言戴資穎是讓她成長最多的競爭對手。中天新聞網 ・ 17 小時前
國3竹崎交流道「水泥預拌車側翻」 傷亡狀況待查
救援人員到場後發現預拌車側翻於路肩，車體損毀、擋風玻璃碎裂。目前傷亡情形仍待確認，警方正全力處理現場。CTWANT ・ 14 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思活動並非以吳石等人為主角
國民黨主席鄭麗文今天下午將參加「二0二五年五0年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於該活動被外界質疑追思對象包括前高階共諜吳石等人，鄭麗文今天中午在個人臉書PO出主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」聲明，並強調外傳訊息為嚴重誤導，追思活動並非以吳石等人為主角，她日前收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。自由時報 ・ 14 小時前
租屋別想有生活品質？「租屋市場」殘忍現實被揭開
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導買房與租房，究竟哪一種更有生活品質？近日，一名網友發文指出，租屋生活受限、環境不穩定，連想買大型電器都要顧慮搬...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
50萬玩3個月「中國還韓國」 曝3原因被網大讚！
生活中心／饒婉馨報導台灣人喜愛出國旅遊，最常選擇飛日本、韓國。近日有網友在PTT發文詢問「如果準備50萬元出國玩3個月，中國大陸跟南韓哪一個玩的比較爽」貼文曝光後，網友幾乎都一面倒選擇中國，並提到3大原因；有另一派網友認為韓國美食更安心。民視 ・ 14 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 7 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 16 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 22 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 18 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 9 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 14 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 12 小時前