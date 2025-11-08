讓錢更好用 美國中產階級掀海外定居潮

（中央社紐約7日綜合外電報導）隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國越來越多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負，成為一種不放棄美國公民身分下兼擁更多生活選擇的Plan B。

華爾街日報指出，過去在美國多半是富豪選擇海外定居，像是取得馬爾他或一些加勒比海國家昂貴的「黃金護照」，但如今顧問公司受理越來越多為一般專業人士或希望讓美元「更好用」、想減輕稅負或單純只是想過上更好生活的人，辦理海外長期居留簽證。

全球顧問公司Nomad Capitalist創辦人韓德森（Andrew Henderson）說：「這就當Plan B。這些人買的是一種安心感—能選擇自己居住的地方、稅制及生活型態的自由。」

美國不同單位對海外僑民人數的估算各有不同，據五角大廈的「聯邦投票協助專案」（FVAP）計算，截至2022年，居住海外的美國人約有440萬，比2010年增加42%。

昆茲（David Kuenzi）是威斯康辛州投顧公司Creative Planning International的總監，他說這股定居海外風潮最初只在少數退休族群，如今儼然成全民運動，且不再只是富人。

昆茲說：「2015年以前，很少有客戶找我討論退休或移居海外計畫，但現在一堆人這麼做。很多人打電話來時說以前從沒想過要離開美國，但現在只想離開，問該去哪好？」他的公司如今接到許多來自教師、工程師、小企業主等客戶的詢問，這個族群覺得自己的錢在海外能花得更有價值。

Nomad Capitalist的韓德森指出，對許多年輕美國人來說，遠端工作讓他們在退休前就能實現海外生活。

他說：「在新冠疫情期間，人們發現美國並不像原本所想般自由或負擔得起。對有些人而言關鍵在於繳稅，即使在紐約領著中等薪水，稅負仍然沉重。還有些人追求更好的生活，像氣候溫和、更大空間與更低開銷。」

對美國中產階級來說，好消息是移居海外並不如想像中昂貴，也不需與美國斷絕關係。

昆茲說：「人們最常問需要放棄美國公民身分嗎？其實多數情況下移居海外都不涉及護照變更，只要居留許可就夠了。很多人還以為得花50萬美元買黃金簽證，其實對大多數美國人來說，一張退休簽證或依收入核發的居留簽證就能滿足了。」

從葡萄牙到巴拿馬，目前一些國家都以不需巨額投資、只要求穩定收入的居留簽證吸引新居民。

韓德森表示以葡萄牙為例，當地的D7簽證就不需要大額投資，只要證明有穩定收入（年所得約9000到1萬2000美元即可），「那裡非常西化、安全，深受美國退休族與遠端工作者喜愛」。

在巴拿馬，退休簽證（Pensionado Visa）只要求月收入達1000美元即可申請；而墨西哥的臨時居留簽證則可憑每月約4000美元收入或約8萬美元存款取得。

韓德森說：「這些計畫讓你以中等美國薪水在海外過上舒適生活。在像馬來西亞這樣的國家，房地產價格實惠、醫療可靠，同樣的生活水準在美國卻得多花費兩到三倍。」

雖然定居海外也有一些成本與麻煩，像是仍需遵守美國報稅義務，而一些在海外的成本也可能會逐漸累積，但移民或理財顧問指出，生活成本優勢足以抵銷這類麻煩。

昆茲稱這股海外定局潮為「中產階級的地理套利」。對許多人而言，這意味在不增加經濟壓力下提升生活品質，而這種理想如今在美國本土已越來越難實現。（編譯：陳亦偉）1141108