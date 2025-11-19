讓長者從容過馬路！竹市神秘裝置「嗶一下」綠燈多10秒 上路3月無人知

新竹市中央路與文化街路口出現一座神秘裝置，只要持敬老卡或愛心卡嗶一下感應處，就能讓綠燈秒數多十秒，不過上路3個多月仍有很多市民不知道，挨批宣傳不足。新竹市政府提供



為方便長輩及身障朋友能安心過馬路，新竹市政府今年7月在路口推出全國首創「敬老愛心號誌」，只要用敬老卡或愛心卡在號誌下方感應處「嗶一下」，綠燈秒數就會自動延長10秒鐘。不過實際上路3個月以來，附近很多居民都不知道有這項設施，批評新竹市政府宣傳不足。

路口號誌一變成綠燈，秒數立刻開始倒數，行人紛紛趕著過馬路，但行動較緩慢的老人家或身障人士，遇到秒數較短的綠燈，或是比較大的路口，就可能有綠燈秒數不夠用的情況。不過近日有網友在社群分享，行經新竹市中央路與文化街路口時，發現行人燈號的燈柱上貼了一張告示牌，上面寫著「敬老卡、愛心卡刷卡後，下次行人綠燈將延長秒數」，讓行動較為不便的路人也能從從容容過馬路。

廣告 廣告

文章曝光後，引來不少網友誇讚這項設計，紛紛表示「很好的設計啊，有時候有的路長到我們都沒辦法走完，更何況是老人家」、「顧慮到老人家走的比較緩慢呀，貼心的設計」、「這個設計很讚耶，希望別的縣市也可以這樣」。不過也有人認為，應該開放給所有有需要的人，有時因開刀或身體狀況，臨時導致行動較為不便，卻沒有敬老或愛心卡，也有人認為應該要用按的，不必再另外用卡片感應。

不過這項裝置其實自今年7月23日就已啟用，但實施至今已3個多月，仍有相當多在地居民不知道有這項裝置，還有人連要刷哪裡都不知道。事實上市府7月曾在臉書公告時，一度引發網友熱議，紛紛表示「明明就有按按鈕觸發交通號誌的設計，為什麼不直接沿用就好」、「浪費公帑的設計」、「這裡路口又不大，大路口才需要延長秒數吧」。

新竹市政府交通處說明，此次「敬老愛心號誌」試辦選定護城河綠帶沿線中央路與文化街口，是因考量該地區鄰近醫療院所與長者常活動的場域，且為護城河綠帶的步行廊道，適合作為優先推動點。

交通處接著表示，為避免一般民眾頻繁觸控號誌，同時兼顧周邊車流順暢，目前敬老愛心號誌只提供給真正有需要的高齡者，以及身心障礙者感應，刷卡後下次綠燈秒數會從18秒增加為28秒，提供充裕的時間讓民眾穿越路口，市府也會持續觀察民眾的使用情形滾動調整。

更多太報報導

外國客頻頻棄單...銀座百年和菓子店好無奈 曝台人超暖舉動

日中互槓！大阪知事嗆：不參加薛劍活動 自民黨議員喊「他留日本沒好處」

30年來首次政黨民調！國民黨「反共立場不堅」成罩門、威權形象翻轉變強項