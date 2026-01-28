讓長者過好年 尖山電廠睦鄰採購陪獨居清寒長輩辦年貨 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】台電尖山發電廠28日舉辦「銀髮關懷活動」，由廠長李鳯春率領志工團隊，陪同湖西鄉247位獨居及清寒長者前往全聯賣場採購年貨。辦理採購年貨活動，迄今已邁入第十三年，從28日開始連續三天，讓每一位長者都能採買所需物資，歡喜過好年。澎湖縣縣長陳光復、澎湖縣鄉長陳振中、澎湖縣議長陳毓仁到場共襄盛舉，讓每位長者都能買到自己所需的民生用品，溫渡溫馨春節。

尖山電廠秉持「誠信、關懷、服務、成長」信念，以穩定供電為基本職責，關懷社會及友善環境為使命，持續推動援助經濟弱勢、急難救助、澎湖在地學子獎學金、捐血活動等活動，關懷的腳步不曾停歇，每當看見長輩向我們熱情地招呼及臉上滿足的笑容，帶給我們的更是滿滿的感動。

李廠長表示:「禮待在地鄰里銀髮長者，善盡友善企業社會責任」，是尖山電廠一直以來睦鄰工作秉持的原則。(圖/尖山電廠提供)

每位參加者擁有3,000元額度採買年貨，台電大巴分別到各村接載長者，前往湖西全聯採買年。隨後，透過一條龍服務，從採買、結帳至送貨服務，皆由電廠員工提供貼心服務，每一位長者皆搭配一位尖山電廠志工，陪同與傾聽長者需求，讓每位長者都能買到自己所需的民生用品，溫渡溫馨春節。

李廠長表示:「禮待在地鄰里銀髮長者，善盡友善企業社會責任」，是尖山電廠一直以來睦鄰工作秉持的原則。每年除了舉辦採購年貨及圍爐餐會外，在端午、中秋、春節也會致贈禮品，疼惜的心與關懷的愛從不有所減少，讓每一位長者感受台電疼惜的愛並充滿喜悅是我們的使命。「老吾老以及人之老」，身為現代社會的一份子，應當飲水思源，善用時間去關懷需要被關懷的人，那將會讓我們生命變得更寬更廣，變得更加有意義，期待我們一同來做別人生命中的貴人。

