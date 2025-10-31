讓長者「活得安心、走得有尊嚴」 鄭孟洳籲建立孤獨死三道防線

高雄市議員鄭孟洳30於社政部門業務質詢時，援引苓雅區一家泡芙店日前發表的社群貼文，一名長期協助整理回收的獨居長者突發心肌梗塞身亡，因無直系親屬簽署同意，鄰里雖願協助卻因法規受限無法辦理後事，遺體最終只能冰存等待公告期滿。鄭孟洳表示，這起事件凸顯獨居長輩「走後無人可處理」的制度斷點，更揭示高雄在面對超高齡社會下對獨居長者關懷的巨大缺口。

她指出，目前高雄市65歲以上獨居長者推估逾12萬人，但社會局實際列冊關懷者僅有4410人，超過九成獨居長者未被納入體系，形同社會安全網破口。若發生意外，無人通報、無人照應，恐導致孤獨死案件一再發生。她呼籲市府應強化列冊與訪視制度，更應正視制度與科技同步缺位的現況。

鄭孟洳進一步指出，隨著少子化、不婚化與高齡化加劇，「身後事無人可辦」將會越來越多，建議高雄市比照日本，推動「生前契約」與「生前登記」制度，由政府協助無親無靠並經濟弱勢的獨居長輩，在生前與殯葬業者簽署契約，預先安排後事。她也建議將此議題納入老人福利促進小組討論，並由社會局與民政局研擬試辦方案，並同步修訂《高雄市殯葬管理自治條例》與《處理無名屍體自治條例》，建立制度與法規配套。

除了制度補位，她也主張應結合科技工具預防孤獨死，並以日本電力公司經驗為例指出，已有房仲業者在獨老住所裝設感應器，當每日必要電器長時間未使用即自動通報親友；而今年台電也推出類似服務模式，智慧電表每15分鐘即時回傳用電量，透過演算法偵測異常作息，家屬或是監測著從APP就可以時刻掌握。因此，她建議社會局與台電合作，優先在社宅與銀髮家園推動智慧電表與異常通報機制，再逐漸擴大所有獨居長輩，建構科技型關懷網絡。

鄭孟洳最後指出，高雄單人戶已突破46.78萬人，創10年新高，佔全市總人口近兩成，未來老化與獨居問題只會交疊加劇，若市府仍停留在被動通報、程序僵化的模式，將持續讓需要幫助的長者曝露於無援風險中。她強調，面對超高齡社會，不能再用補破網的思維，孤獨死是制度的裂縫，也是社會責任的鏡子，高雄應該率先行動，建立預警、登記、照顧三道防線，讓城市有能力守住每一個人。

