讓長輩安心享受美食 銀養饗宴料理大賞登場
「2026銀養饗宴 開飯囉！」料理評選暨成果發表會9日於元培醫事科技大學熱鬧登場。新竹市衛生局邀集社區關懷據點、社區團體及元培醫事科技大學餐飲管理系共12支隊伍同場較勁，以在地食材結合創新烹調手法，端出一道道兼具營養、美味與質地調整特色的牙口友善料理，展現高齡飲食照護的創新成果。
衛生局長陳厚全表示，此次活動結合賦能課程與料理競賽，鼓勵參與者學習高齡營養照護及質地調整飲食技巧，設計符合長者牙口及營養需求的在地季節料理。活動邀請食品工業發展研究所、餐飲業界代表、專業廚師及營養師共同組成評審團進行評選。透過課程與實作交流，不僅讓參賽者掌握質地調整飲食的核心技術，也能將相關經驗帶回社區、家庭及餐飲場域推廣應用，共同建構更完善的高齡友善飲食環境，讓每位長者都能重拾進食樂趣與餐桌幸福感。
衛生局分享，社區組參賽者王阿姨表示，過去總認為牙口不好的長輩只能吃軟爛或打成泥狀的食物，不僅影響食慾，也降低用餐樂趣。透過此次課程學習後，發現只要調整刀工技巧並善用天然食材軟化肉質，就能製作兼顧美觀與口感的友善料理。
校園組參賽者阮同學則表示，此次活動顛覆了自己對高齡餐食的既有印象。透過營養師指導，學習如何在保留食物原有外觀與風味的同時，調整適合長者咀嚼與吞嚥的質地。過程中深刻體會到，真正的美味不僅在於味道，更在於能夠照顧不同族群的需求，讓每個人都能安心享受美食。
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