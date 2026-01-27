讓閱讀不中繼 南市圖寒假期間增加個人借閱冊數

借閱冊數由1次上限30本加倍為60本

隨著寒假及農曆春節即將到來，為鼓勵市民在假期中持續學習、培養良好閱讀習慣，臺南市立圖書館推出「寒假借閱加倍」服務，於寒假期間加碼開放個人借閱冊數，自原本30冊提升至60冊，讓市民能在年節期間盡情享受閱讀樂趣。

活動自即日起至2月27日止，讀者持個人借閱證即可一次借閱最多60本圖書，南市圖表示，除提高個人借閱冊數上限外，也同步延長2月15日至2月21日期間的還書期限。