讓陳昭姿留任推代孕法？綠議員曝柯文哲「背後目的」

【論壇中心／綜合報導】立法院衛環委員會今（8）日排審行政院版「人工生殖法修正草案」，朝野再度針對代理孕母是否入法展開攻防，而心心念念要推動代理孕母的民眾黨立委陳昭姿，今日也再度拜會民進黨總召柯建銘，盼得到民進黨支持，而另一方面，民眾黨立委的「兩年條款」也再度受到討論，原因是傳出柯文哲為讓陳昭姿拚完「人工生殖法」代孕解禁後再辭職，因此引發其他立委不滿。

民進黨台北市議員簡舒培今日在《頭家來開講》節目中指出，讓民眾黨八席立委成為小藍，對柯文哲來說是沒有利益的，他一定要隨時的變換，才能讓民眾黨價值變成最大，因此他不會只跟國民黨合作，接下來要跟民進黨也有談判籌碼，這就是柯文哲讓陳昭姿留任的理由，簡舒培認為，柯文哲不會真的讓陳昭姿這個法案通過，因為他非常清楚，這個法案在價值觀上面，大部分的中產階級的女性都沒有辦法接受，簡舒培表示，柯文哲絕對知道突性太多，而他拿這個法案說要跟民進黨合作，一定會讓綠營內部分化，這樣他又能藉此告訴國民黨「2026選舉不給我好處，我隨時可以轉頭跟民進黨合作」，因此陳昭姿對柯文來講「就是一張牌而已」。

對於傳出柯文哲有意讓陳昭姿留任，民眾黨立委林國成表示，如果用個案沒有通過就可以留任，就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，這是什麼邏輯？而麥玉珍也狠酸，若留下來就一定會過，那過去未能完成的法案，是否拉長任期就能自動通過？

