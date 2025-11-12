讓陸小芬慘吃閉門羹！本土女星超倔 影后也拒絕

陸小芬在劇中「三顧茅盧」積極延攬錦雯。（圖／大愛提供）





大愛劇《接住流星的人》劇中陸小芬跟謝展榮相隔多年後重逢，與李國強告別的戲，陸小芬幾乎零台詞，用眼神說話，展現影后的實力與不著痕跡的自然演技，讓後輩們驚豔到全身雞皮疙瘩。

大愛劇《接住流星的人》陸小芬演技令人驚艷。（圖／大愛提供）

《接住流星的人》劇情走到尾聲，陸小芬在課輔班中，從面對弱勢家庭中的問題小孩，開始處理需要特殊教育的孩子。劇中描述的原本就是沉重的社會議題，該如何巧妙安排輕鬆幽默的橋段，為觀眾帶來情緒緩衝，喜感十足的錦雯就是不二人選。

錦雯跟陸小芬對戲後，還特別錄了一段影片上傳社群，她用迷妹的口吻跟陸小芬說「我覺得妳是巨星，可是妳沒有巨星的架子」，陸小芬秒回「鋸子的鋸是嗎？」錦雯也把握機會立馬請益「人生的意義」。

錦雯在劇中被陸小芬窮追不捨。（圖／大愛提供）

陸小芬怡然自得、優游自在地說，「已經走過驚濤駭浪，刮風下雨、颱風晴天，都是自己走，生命到最後就是要自己去克服，自己去成就，自己去創造，自己去得到，自己去承接失落、失敗、創傷，其實那也都是好事」，陸小芬強調「到最後，活著，很健康，就贏了」。陸小芬的人生觀也巧合地跟完結篇的聖誕派對一樣，人生歷程無論好壞，都是老天賜給的禮物。

錦雯在劇中飾演經營補習班的人，結束營業後，陸小芬「三顧茅盧」積極延攬，過程既溫馨又逗趣。陸小芬地方媽媽熱情直率的性格，錦雯幽默逗趣的表情，兩個人根本就是本色演出，在登門拜訪的拉鋸戰中妙趣橫生。

陸小芬窮追不捨的在市場、銀行、河堤「堵」錦雯。（圖／大愛提供）

陸小芬窮追不捨的在市場、銀行、河堤「堵」錦雯，錦雯也用可愛中帶著倔強的演技，讓陸小芬吃閉門羹、碰軟釘子。導演章可中形容，「錦雯的演出一定會讓觀眾對她印象深刻，她讓這條支線不僅提供了節奏調劑，也賦予角色鮮明個性」。

另外，在劇中飾演走路不方便的腦性麻痺特教老師的林書函，自戲劇本科出身，演出自然不造作，更曾入圍第55屆金鐘獎迷你劇集新進演員獎，除了是演員身份外，還是專業的泰式按摩師，她也正向表示，就算還是沒有太多人認得她，「我還是可以繼續表演」。

林書函在劇中飾演走路不方便的腦性麻痺特教老師。（圖／大愛提供）

