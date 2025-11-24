讓陸配參政是好事 張善政：中央拿國籍法講資格有問題

桃園市長張善政挺陸配參政權，批中央以國籍法限制「法律有問題」。(蔡依珍攝)

藍營擬修《國籍法》保障陸配參政權，桃園市長張善政表態力挺，直指我國相關法規從來沒有出現「中華人民共和國」字眼，中央拿國籍法講資格，在法律上是有問題，基於尊重人權，讓陸配有機會盡早參政是好事，他也樂見陸配取得身分證從6年縮短到4年，他們在台灣久居、把台灣當家，沒道理有不同待遇。

張善政說，在推動修《國籍法》要考慮憲法還有兩岸人民關係條例的基本精神，他特別提醒，在我國相關法規裡面，從來沒有出現過「中華人民共和國」這幾個字，中央一直拿《國籍法》來講一些資格的問題，他覺得在法律上是有問題的，基於尊重人權的精神，當然是能夠儘早讓陸配能有機會參政，這是好事情。

廣告 廣告

至於陸配取得身分證從6年縮短到4年，張善政也樂見其成，重申要尊重人權，在台灣生活這麼久，就是把台灣當他的家，沒有道理對他有不同的待遇。

【看原文連結】