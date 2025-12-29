張文為何犯下台北車站及及捷運中山站隨機暴力攻擊事件，輿論有諸多的報導和揣測，因為他已死亡，答案終究無法被證實。但從他的犯罪計畫縝密程度，以及大致能按計畫逐一實現來看，他的才智並不差；從過去老師、同學的回憶也可知，青少年時期，他的表現也算優異，多次獲得嘉獎表揚。

所以，或許張文在心底認為憑自己的資質，應該可以有很好的成就，被大家認可。但在現實生活中，他卻過得非常不如意，和家人關係疏離，沒女友，連可哈拉的朋友都沒有。世界衛生組織指出孤寂對人的身、心、靈造成最大的傷害，是孤獨死及自殺自殘最主要的原因。

張文是一個極端孤獨可憐的靈魂。他只能擔任社區保全，而且不到兩個月就遭開除。這巨大的落差，讓他產生相對剝奪感，以及對自己「位不配德」的憤怒，使他開始想要學習鄭捷，好好幹一票「大的」，展示他的能力，讓整個社會長時間討論他，甚至永遠記住他的名字，最終導致了這一起大悲劇。

當一個人認為自己享有的遠不如自己的能力，必然會採取行動改變之，如果人數多了，甚至會造成社會動亂，歷史上陳勝、吳廣、朱元璋的造反都屬此類。

政府的責任之一，就是要給有能力的人適當的空間，讓孫悟空能盡情七十二變，護送唐三藏到西天完成取經，而不是被壓在五指山下。

台灣過去威權時代，反政府的能人都到美、日搞台獨，民主化且自由化後，才紛紛返台做高官或經商創業，有政治野心的人則回台組黨。沈富雄、林濁水、邱永漢、鄭南榕、許信良、陳水扁，這些人物都自認在政治上「位不配德」。中壢事件之後發生更重大的高雄事件，蔣經國總統審時度勢，決定開放黨禁、報禁，紓解當年被國民黨壓制的政治精英要求施展才華的社會壓力。

再來就是企業家。蔣介石、蔣經國父子善用從大陸來台的政治能人，如孫運璿、李國鼎等，讓他們發揮治理長才，讓台北辜家、板橋林家、基隆嚴家、新店王永慶家族發展企業專才，創造巨大的財富；在美國的能人如張忠謀之流也回台發揮，這才有了台灣錢淹腳目，成為四小龍之首。

蔣介石父子利用三七五減租、耕者有其田、延長義務教育、十大建設將這些財閥盡收旗下，以史為鏡，今日的賴總統及民進黨，首要之務應該是讓在野的「雜質」發揮長才。張文是不是長才，不得而知，但絕不是個笨蛋，只要這類人一直受到壓抑，鄭捷及張文會不斷前仆後繼，永無消失之日。（作者為前衛生署長）