讓電池「靜靜離開人世」 臺科大王復民教授的安全綠能儲存創新

在能源轉型與淨零碳排成為全球焦點的時代，國立臺灣科技大學應用科技研究所王復民特聘教授帶領的團隊與國內一線電動機車大廠合作，以創新的電池安全技術與高分子材料設計，重新定義綠能儲存的安全標準。王復民形容，「我們希望電池在出現問題時，不是爆炸，而是靜靜地離開人世。」

團隊的研究成果已應用於國內共享電池業者的監控系統，是國內首套「電池健康監測與預警平台」，這套系統透過大量數據分析，追蹤電池在充放電、電壓與阻抗變化等參數下的健康狀況，並結合統計模型預測異常。

王復民指出，研究核心在於「如何讓能量安全釋放、而非爆炸反應」，技術關鍵結合聚合物電解質設計與熱管理控制。團隊也在國內電動機車品牌的電池網絡中驗證技術，包括隨機抽樣檢測、在役健康調整與短路預測演算法，使系統能自動調整充放電策略，並提前預防事故。

王復民強調，產學合作的最大價值在於雙向學習，「學界獲得真實環境數據，業界則提升產品安全與壽命。」這項合作也讓臺科大學生能直接參與實務專案，將電化學理論轉化為工程應用。「我們分析上百萬顆電池的資料，目前未發現安全疑慮。」這項成果讓台灣成為全球少數能進行「百萬級電池安全監測」的國家，也樹立了產學合作的新標竿。

王復民認為，臺灣的優勢在於「精密與安全」，未來將持續拓展至無人機、潛艇與穿戴式裝置等領域。團隊亦投入自供電穿戴與生物感測器研究，期望打造能「自行發電又能健康監測」的智慧裝置。

榮獲「有庠綠色科技創新獎」與「二０二五淨零排放科技國際競賽」肯定，王復民形容自己的研究就像「讓電池更懂得照顧自己」，希望從化學反應到數據分析，每一步都希望讓能源使用更安全、更貼近生活。王復民表示：「做研究不是只為了拿專利或得獎，而是希望未來我們使用的每一顆電池，都能安穩地陪著我們走得更久。」