讓青春走在時間前面！NU SKIN 以「獨家肌因抗老科技」啟動預防保養新浪潮

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】在生活壓力與作息不規律的時代，越來越多人 25 歲後就開始感受到肌膚乾燥、細紋與彈力流失的「初老徵兆」。根據《CosmeticsDesign-Asia》報導，亞洲地區 20 至 30 歲的年輕族群日益重視「預防性保養」，傾向提前部署、主動掌控老化節奏，顯示「預防性抗老」正成為新世代護膚趨勢。全球抗老代謝領導品牌 Nu Skin 憑藉四十年科研實力，秉持「以科學預防取代事後補救」的理念，推出全新 ageLOC® Tru Face® 活顏抗老系列，以三大專利科技──ageLOC® 科技、FirmPlex 緊膚技術、PrepPlus 前導科技，協助肌膚在老化跡象出現前就啟動防護力，開啟肌膚「預防保養肌因科技」的全方位解方。

Nu Skin深耕抗老代謝領域多年，觀察到現代人追求的不再只是年輕外表或是撫平老化歲月痕跡，而是希望在老化出現前，以科學方式提早部署、維持肌膚穩定與彈性，保養市場已從「修護」邁向「預防」時代。為此，Nu Skin 以科學為後盾，推出ageLOC® Tru Face® 活顏抗老系列，主張提早部署的肌膚管理策略，讓青春維持在最佳狀態，並以科學實證重新定義時間的界線。

ageLOC® Tru Face® 活顏抗老系列透過全新再進化 ageLOC® 獨家肌因抗老科技，鎖定影響肌膚老化的關鍵因子，協助穩定膚況、維持彈潤光澤，讓肌膚狀態走在時間之前。同時搭載 FirmPlex 緊膚技術，以獨特的彈力複合配方強化肌膚結構，使肌膚表面更平滑細緻 、緊緻感更明顯；再結合 PrepPlus 前導科技，於保養第一步即打開吸收通道，讓後續精華成分滲透更深、保養品吸收效果最大化。三大技術協同作用，打造「預防＋修護肌因科技」並行的科學抗老體驗，幫助肌膚提早啟動防護力，讓青春不只是維持，而是持續進化。

延續 Nu Skin 6S 品質措施，貫徹嚴謹科研精神，ageLOC® Tru Face® 活顏抗老系列超過 5,000 位使用者實測，其中活顏頂級逆齡精華多數人在 7 天內就能感受到肌膚緊實度、彈力、亮度與細緻度全面升級，高達 100% 使用者認同改善肌膚平滑度與眼周細紋。

隨著現代人長期處於高壓、熬夜與環境刺激下，肌膚變得更敏感、修復力下降，「溫和且有效」成為新世代抗老保養的關鍵字。ageLOC® Tru Face® 活顏抗老系列，以「前導 × 修護 × 鎖水」三步驟打造完整護膚節奏，讓不同膚質與年齡層都能找到適合的預防抗老方案。總共有八款產品，消費者可依膚質、年齡與生活型態，自由搭配，從前導液、精華到面霜，全方位回應八大肌膚問題，包含乾燥、細紋、肌膚輪廓線不緊緻，讓肌膚維持最佳狀態。

Nu Skin 相信，美麗不該只是與時間競賽，而是一種主動選擇的生活方式。 ageLOC® Tru Face® 活顏抗老系列以「預防 + 修護肌因科技」為核心，幫助消費者主動掌握肌膚節奏，以科學精準打造個人化防老方案。同時，Nu Skin 也將「永續」納入品牌核心，採用 FSC 認證回收紙盒與 100% 再生塑膠製成的補充瓶設計，可重複補充、減少塑膠浪費，讓每一次保養不僅延續青春，也延續與地球的綠色約定。ageLOC® Tru Face® 活顏抗老系列將於 12 月 2 日正式上市( http://bit.ly/48PJYmu )，邀你以科學預防，主動改寫肌齡，定義未來之美。