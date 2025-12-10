讓韓國聽見台灣的聲音！韓入境卡稱「中國台灣」 邱議瑩籲：民間一人一信向韓國抗議

民進黨立委邱議瑩。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 南韓電子入境卡將台灣標示為「中國（台灣）」，引發國人強烈不滿，外交部近日已再度向韓方提出嚴正抗議，卻溝通無果，已決定全面檢視台韓關係。對於南韓官方遲未改正錯誤標示，民進黨立委邱議瑩今（10）日表示，台灣與南韓民間交流向來緊密，如今卻被以如此方式矮化，既憤怒也痛心。若官方抗議仍無法讓韓方改變態度，台灣人民有必要展現力量，讓韓國政府聽見台灣的聲音。

邱議瑩在個人臉書指出，南韓電子入境申報單的「出發地」及「下一目的地」欄位中，台灣被標註為「China Taiwan」，然而同一張表中，香港、澳門與中國則全部以「CHINA P. R.」標示，看起來都成了中國的屬地。她說，這並非第一次溝通，從今年二月以來反覆交涉仍未見改正，如今政府已忍無可忍，才會做出全面檢視台韓關係的強烈表態。

她強調，台韓民間往來頻繁，不論觀光、留學、貿易，雙方向來互動密切。以高雄為例，韓國演藝團體更是大型演唱會經濟的重要來源。「我們跟韓國的交流這麼緊密，如今韓官方做出這麼敵意的舉措，真的令人遺憾又痛心。」

面對部分意見主張禁止韓國旅遊團來台，邱議瑩並不認同。她表示，這樣做只會傷害兩國人民之間的情感，「外交處境艱難，朋友越多越好，敵人越少越好。韓國是台灣的朋友，不是敵人。」因此，她認為應避免撕裂民間關係。

邱議瑩表示，在官方抗議暫無成效的情況下，民間力量不應被忽視。她建議發動一人一信、一人一訊息向駐台北韓國代表部表達抗議，讓韓國政府明確感受到台灣人民的憤怒與不滿。邱臉書並附上駐台北韓國代表部信箱和官網連結：taipei@mofa.go.kr

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068879235042

邱說，這不是敵意，而是要求被尊重；不是衝突，而是守護應有的國家尊嚴。「人民的力量是偉大的，請韓國政府立刻更正錯誤，讓兩國人民能繼續維持長久友誼，這才是做對的事。」

