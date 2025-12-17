讓食物變成最潮的樣子？從草莓到酪梨 科技公司愛用食物當名字

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

科技巨頭似乎偏好將AI模型以各樣食物取名。Meta 上週宣布要在2026年第一季推出名為「Avocado」（酪梨）的AI模型，此現象也引發網友好奇，直呼「為什麼人工智慧模型這麼愛用食物命名？」

科技巨頭似乎偏好將AI模型以各樣食物取名。（示意圖／Unsplash）

《商業內幕》（Business Insider）整理了一系列以食物為名的AI模型，一覽這些風格活潑、令人印象深刻的命名。除了Avocado外，OpenAI也正在開發名為Garlic（大蒜）與Shallotpeat（紅蔥頭泥炭土）的模型，其中Garlic預計將於明年年初推出，與Avocado正面競爭。Google旗下代號為Banana的模型甚至成為正式名稱出道，這款AI影像生成圖片模型功能強大，擄獲許多人的心。

廣告 廣告

除了現在有眾多以食物為代號的模型，過去ChatGPT o1在測試時的代號是Strawberry（草莓），而Grok-3早期測試版代號則為Chocolate（巧克力）。

更多FTNN新聞網報導

一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中

全球最健康食物排行榜出爐！杏仁奪冠 豬油意外上榜

現在年輕人幾乎不會這項技能 鄉民驚訝：算生活白痴？

