讓高嘉瑜等嘸人喊「太尷尬」 王世堅否認刻意迴避：現在未來都是好朋友

記者劉秀敏／台北報導

民進黨直轄市議員初選本月4日至10日領表登記，而在開放首日，前立委高嘉瑜就前往台北市黨部登記議員初選，確定再戰內湖、南港議員，不過當天也陪子弟兵前往登記的王世堅，面對高嘉瑜等候碰面，卻選擇快閃離去，引發熱議。對此，王世堅今（6）日回應，他跟高嘉瑜多年來都是非常要好的朋友，絕對沒有刻意要避開她，而高嘉瑜登記參選議員，對她而言是駕輕就熟，就像從大聯盟回到小聯盟去練習一下。

王世堅4日上午陪同賴俊翰、陳聖文、呂瀅瀅前往台北市黨部登記議員初選，隨後前往登記的高嘉瑜，聽說王世堅也在市黨部，原本開心地在樓梯口等待王世堅下樓，還笑說「在恭候我們未來的台北市長候選人」、「堅哥沒來我沒有辦法登記」，但王世堅遲遲未現身，高嘉瑜便先坐下來填寫登記表單。不料，才動筆寫了幾欄，王世堅突然快步下樓，並直接搭乘電梯離開，未與高嘉瑜碰面，撲空的高嘉瑜則笑說：「太尷尬，他可能害羞，不好意思。」

廣告 廣告

王世堅今日再度陪同英系市議員完成初選登記，受訪時被問及是否刻意避開高嘉瑜，，王世堅強調「完全不是」，他跟高嘉瑜多年來都是非常要好的朋友，在高嘉瑜來登記的前兩天，兩人才一起碰面吃飯，不過高嘉瑜完全沒提要來登記的事，所以他那天到市黨部聽到高嘉瑜要來登記，才很詫異，想說高嘉瑜可能要來登記參選市長吧。

王世堅表示，如果高嘉瑜登記參選市長，「當然，我一定支持她」，但因為高嘉瑜登記議員，對她而言是駕輕就熟，就是由大聯盟回到小聯盟去練習一下，他就也不敢去多問。

王世堅強調，絕對沒有刻意要閃避高嘉瑜，當天他與議員參選人們在樓上討論一些事情，「後來我下去的時候，她就登記好了。」高嘉瑜跟他一直是非常好的朋友，不管有多少人批評她，但高嘉瑜是一個非常優秀、心思單純的好女孩，就像一隻快樂的小鳥每天唱歌，娛樂自己的同時也娛樂了大家，「我現在跟未來都會是她的好朋友。」

更多三立新聞網報導

港湖女神復出！自家人憂票恐被吸光 高嘉瑜承諾：一定可以讓席次極大化

才喊「恭候市長候選人」⋯王世堅快閃離場 高嘉瑜撲空尬笑：他可能害羞

港湖吸票機回歸！登記議員初選 高嘉瑜：從頭開始、重新做人

綠北市議員初選登記繳50萬！高嘉瑜確定回鍋港湖 中山大同林亮君首參與

