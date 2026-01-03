讓高雄成為台灣的AI首都 許智傑：打造高雄APP小秘書

立委許智傑出席民進黨高雄市長提名政見會。(記者陳逸寬攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨2026高雄市長提名電視政見發表會今天(3日)下午舉行，立委許智傑說，要讓高雄成為台灣的AI首都，將打造專屬於高雄的APP小秘書，也發出教育3支箭，帶領高雄起飛。

許智傑申論時，先唱了滅火器的歌「高雄驛起飛」說，要延續前輩的施政，讓高雄更有光榮感，成為台灣的AI首都。自己在高雄服務27年來幾乎沒有週休二日，如果沒有他，三井LaLaport 購物中心不會到鳳山，黃埔新村也因為他才把全國最有歷史文化的眷村保留下來，也是他推動高科大3校合併成台灣最大的綜合大學。

廣告 廣告

許智傑說，自己是航空立委，將爭取高雄機場到桃園機場的接駁機復飛，未來成為航空市長、AI市長，將推動AI應用產業深化，打造專屬高雄的APP小秘書，將房屋、道路、水電管線、瓦斯管線、社會福利等整合在APP，隨時通知和提醒市民；也要串聯各大學成為AI產業的人才培育中心；他也提出教育的品德、AI、雙語3支箭。

面對政治性格、可能攻擊應變及城市國際化等提問，許智傑回應，若當選市長，府會和諧非常重要，做事沒有黨派之分，也會一起支持國防韌性台灣；城市國際化部分，透過AI農業、商業、漁業、醫療等讓高雄飛向全世界，並承諾不論初選結果如何，不可能脫黨參選。

結論時，許智傑強調自己是高雄最好的選擇，高雄有條件創造為世界一流的AI首都，而他是台大機械系畢業，唯一理工出身的候選人，也要用AI幫助傳統產業升級，讓高雄變成科技、經濟、魅力、歡喜的城市。

【看原文連結】

更多自由時報報導

10年市政、10年立委 賴瑞隆：承擔高雄邁向下一個黃金10年

派系政治舊思維已過去 林岱樺：效忠市民、打造有溫度政府

撞臉蔣經國？新竹縣副縣長這扮相 引網友議論

自由爆新聞》戰狼變笑話！國際「群毆中共」他怒嗆藍白：跪舔！

