讓「萬能盧比歐」當古巴總統？川普：聽起來不錯

美國國務卿盧比歐當古巴總統？川普稱「聽起來不錯」。圖為盧比歐6日赴國會就委內瑞拉任務進行閉門簡報。美聯社



美國總統川普在突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，週日（1/11）又施壓委內瑞拉長期盟友古巴，要求古巴與美國達成協議。他還回應網友稱「盧比歐將成為古巴總統」的貼文，表示「聽起來不錯」。

川普在自家社群平台Truth Social發布X平台網友的留言截圖。網友以玩笑語氣寫道：「盧比歐（Marco Rubio）將成為古巴總統。」還加上哭笑不得的表情符號。川普則回應稱：「聽起來不錯。」

盧比歐是古巴移民之子，反對古巴共產政權的立場鮮明，從政後大力支持美國對古巴禁運。

2026年1月11日，美國總統川普在Truth Social平台回應網友貼文，稱盧比歐當古巴總統「聽起來不錯」。取自Truth Social平台

川普也發布一名古巴裔網友的貼文截圖，內容寫道：「我78歲的母親（非常支持MAGA）在1960年13歲時從古巴移民。若這件事（古巴獨裁政權垮台）真的發生，對她來說是實現不可思議的夢想。」

●盧比歐身兼多職 成網路迷因

福斯新聞報導，盧比歐目前在川普政府職務眾多，除擔任國務卿以外、也兼任白宮國家安全顧問，並代理國家檔案館（National Archives）館長。

在去年7月以前，他也曾擔任美國國際開發署（USAID）代理署長，直至USAID完全解散。

X平台上流傳許多盧比歐的相關迷因，網友笑稱他職務越來越多，已成為川普政府的「萬能官員」。

還有網友貼出AI生成圖片，將盧比歐化為不同角色，從伊朗國王、委內瑞拉總統到英國曼聯足球隊經理。

盧比歐原本鮮少回覆這類玩笑，但他上週也幽默發文，表示不會成為美式足球聯盟（NFL）邁阿密海豚隊（Miami Dolphins）的總教練或總經理。

他寫道：「雖然未來總有未知，但目前我的重心必須聚焦於全球重大事件，以及珍貴的美國檔案上。」

