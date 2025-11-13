讓 AI 幫你買東西、付款 Visa 2026年初亞太區啟動試辦

數位支付公司 Visa 在新加坡科技金融節宣布，將進一步推動「代理式商務(Agentic Commerce)」(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕數位支付公司 Visa 在新加坡科技金融節宣布，將進一步推動「代理式商務(Agentic Commerce)」，讓人工智慧(AI)幫消費者購物與付款的時代即將到來。Visa 發表的 「Visa 智慧商務解決方案(Visa Intelligent Commerce)」，是一套由AI 代理(AI-powered agents)代表消費者進行購物與支付的技術系統，可確保交易安全、驗證身份，讓 AI 在幫忙付款時不會出錯或被駭。該方案預計2026 年初於亞太區試辦。

廣告 廣告

Visa指出，Visa 智慧商務解決方案(Visa Intelligent Commerce)整合了代碼化技術(Tokenisation)、身分驗證、支付指令與交易信號等功能，透過 Visa 安全的基礎設施，確保 AI 代理以透明且安全的方式運作，讓 AI 代理經授權後，能安全、透明的代消費者完成支付。

Visa 指出，Visa 積極攜手 AI、科技產業與支付領域的重要合作夥伴，包括已與螞蟻國際(Ant International)、LG Uplus、微軟(Microsoft)、Perplexity、Stripe、騰訊(Tencent)等國際企業，讓 AI 代理與支付網路緊密整合，共同打造「AI 能安全買東西」的商務環境。

Visa引用最新調查指出，過去一年由 AI 導流至零售網站的流量已大幅成長超過 47倍，且使用 AI 購物的消費者中，有 85% 表示購物體驗因此提升。Visa 因此持續升級基礎設施、標準與功能，以支援 AI商務發展，預期在不久的將來，AI 可以變成持卡人的「購物助理」，消費者只需指示 AI 代理，就可幫你訂機票、買電影票，在 Visa 的支付網路與安全防護下完成整筆交易。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣考慮啟動「晶片外交 2.0」？彭博 : 不排除再對不友善國家出手

台灣爆買27億！友邦登進口砂糖最大來源國 南非GG了

台灣被點名！外媒讚「這城市」亞洲旅遊CP值超高

獨家》保險理賠無望？煙波蘇澳30輛泡水車恐自賠 全因火險少了「這一項」

