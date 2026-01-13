讓7歲女兒學拿刀切菜！貝童彤嘆「做太多反而是害她」：不能剝奪探索機會

藝人貝童彤育有一個女兒「帕皮」，近日在社群平台分享育兒日常，透露為了讓孩子有學習機會，第一次鼓起勇氣教女兒使用刀子。她坦言過程中非常緊張，但仍提醒自己要給孩子機會，「雖然早就知道放手是一輩子的課題，但真的好難⋯⋯」

貝童彤第一次讓女兒學用菜刀。（圖片來源：臉書 貝童彤 （彤彤姐姐））

貝童彤PO出教女兒握刀切豆腐的畫面，承認過程中一直心跳加速、繃緊神經，深怕一個不小心就讓孩子受傷，「但是如果我再不放手，她就要被我養成一個生活小廢物了！我不能剝奪她探索的機會，也不想她長成無菌室裡的花朵，在安全範圍內，放手讓她試試看吧！」

廣告 廣告

貝童彤自我提醒：「妳無法照顧她一輩子，創造學習獨立的環境也是妳的責任，妳做太多反而是害了她。」她期許自己給孩子多一點信任、多一點嘗試的空間，「失敗了得自己學習面對挫折，哭了也別衝過去，妳只要敞開雙手等她過來就好。」希望以陪伴而不是操控的方式幫助孩子成長。

延伸閱讀

何如芸離婚3年「為了孩子不談戀愛」！2兒一句話讓她醒悟該放手：責任完結

張柏芝幾乎不罵小孩：不犯錯不會變好！ 「擔心兒子過太順」開明育兒觀被讚