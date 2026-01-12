讓AI服務更簡單好用 永慶房產集團獲四項國內外科技創新獎

cnews124260112a07

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

將AI導入服務進而優化消費者體驗，將是未來勝負關鍵。永慶房產集團表示，以滿足消費者多樣的「個人化服務」為目標，長期且有策略性的投入房產科技研發，在過去一年囊括國內外4項科技大獎，包含以「政大永慶租金行情地圖」同時榮獲國際創新獎、亞洲科技卓越創新獎，展現永慶在大數據整合、資訊透明化的整合實力與誠實價值；「永慶AI特助」則獲得LINE Biz-Solutions Awards以及數位奇點獎，顯示永慶將AI導入實務應用的成熟度。

廣告 廣告

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，永慶透過「政大永慶租金行情地圖」，協助市場建立更全觀的租賃行情參考；藉由「永慶AI特助」，展現AI應用不僅能提升效率，還能提升消費者體驗，展示房屋更多潛力與可能性，兩者都指向同一目標：秉持「先誠實再成交」的核心理念，以科技降低資訊落差、滿足個人化服務需求，為消費者打造一個公平交易的平台。

cnews124260112a08

永慶房產集團擁有逾300位數位與資訊專業人才團隊，2025年憑藉「政大永慶租金行情地圖」，不僅連續第5年抱回國際創新獎，也是第三度獲得亞洲科技卓越獎的「PropTech房產科技大獎」，持續締造台灣科技房仲的獲獎紀錄。永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，有別於市面上多數的租屋平台，通常只能提供區域平均單坪租金，難以依據整層住家、分租套房等細分多型態租案的行情價位。永慶和政大不動產研究中心攜手開發的「政大永慶租金行情地圖」將分散的租金資訊整合起來，透過圖像式呈現，讓不同地區、房型的行情都能清楚呈現，一站式網站還兼具行情與租案的查詢功能。

「政大永慶租金行情地圖」還整合全台七大都會區的租金實價登錄資料、永慶房產集團逾1950店與開放平台的招租案件，透過AI與大數據分析，創建結構性的房產數據庫；加上政大不動產研究中心開發的專屬資料分析框架，使租金市場能被清楚檢視與比較，對學術研究、政策評估都有更全面性的參考意義，實現租客、房東、仲介、學術機構與政策制定單位的通贏。因此2025國際創新獎評審讚賞，這是一項兼具資料可信度、提高市場透明度的創新應用

導入AI除了用來強化資料蒐集與分析，目前也實際運用「永慶AI特助」於第一線服務流程，並與LINE官方帳號整合應用，讓科技自然融入消費者的日常使用情境，降低AI應用的上手門檻。2025年DMA台灣數位媒體應用行銷協會舉辦的數位奇點獎，評選「永慶AI特助」為「最佳AI運用創新獎」，同時獲得LINE Biz-Solutions Awards 2025的「最佳創新科技運用獎」金獎，且受邀成為LINE 2025年度大會精采案例。

cnews124260112a09

永慶房產集團資訊部協理呂學堯說，在AI普及的時代，勝基關鍵不在於是否使用AI，而是能否提供消費者更可靠、錯誤率更低的應用。永慶導入集團逾1950店、全台累積超過25萬件次的物件資料庫，作為AI思考基礎，有效降低AI幻覺風險，因此「永慶AI特助—自然語找房」能精準理解消費者需求、匹配最可能滿意的房源，跳脫人性思考盲點，為消費者帶來更多選擇。

為了持續提升消費者服務、優化購售屋體驗，永慶房產集團持續招募數位與資訊人才，永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶數位與資訊團隊重視團隊合作，提供PropTech Workshop」新人培訓，透過專案實作的練習，幫助夥伴快速提升專業能力和產出品質，還有專屬學長姊指導，能安心且平穩地上手工作。同時，永慶也贏得「Yourator第二屆雇主品牌大賞」肯定，不僅是對企業的肯定，也是永慶數位與資訊團隊夥伴們的最高榮譽。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

基北北桃生活圈人口淨成長前十行政區 永慶分析基人口紅利落誰家

賣屋前先查一查 永慶房屋「售屋房價即時算」抓準房屋真價值

【文章轉載請註明出處】