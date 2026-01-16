讓AR眼鏡更好戴！鴻海布局未來20年「抬頭經濟」

身為iPhone代工的重要功臣，鴻海（2317）有意搶攻新世代的人機界面，或被稱作下一世代的AI載體「智慧眼鏡」。鴻海正集結從視覺、光學到空間運算的伙伴，籌組「AR技術聯盟」，成員包括諾貝爾視光科技、光學大廠GIS-KY（6456），以及負責整機設計組裝的佐臻（4980）等。當市場迎來百鏡大戰，這個AR技術聯盟如何從消費者出發，打造戴起來「舒適安全」的智慧眼鏡？

智慧眼鏡被視為開啟「後手機時代」的鑰匙，而親手將第一支iPhone推向世界的鴻海科技集團，顯然不想錯過定義下一個20年的機會。

「現在大家滑手機很自然，實際上在2006年之前，沒有人在滑手機。」鴻海B事業群總經理、同時也是首代iPhone產品經理的姜志雄回憶道。他指出，人與資訊互動的介面從早的龜卜和占筮、筆墨紙硯，再到電腦與手機，持續不斷迭代。

然而，要讓數位影像長時間停留在眼前，必須先讓科技與人體最精密的器官「眼睛」和平共處，首要便需突破頭暈、眼疲勞這座阻礙AR普及的巨大冰山。

「AR眼鏡不只是科技產品，」姜志雄強調，除了硬體與雲端軟體服務，還需將眼（Ophthalmology）、視光（Optometry）、舒適度（vision comfort）納入考量，並加入作為人機界面的技術「眼動追蹤」（eye tracking），「眼睛就是你的mouse（鼠標）。」

為此，鴻海正集結一支AR眼鏡國家隊，包括AR技術公司佐臻科技、光學大廠GIS業成集團、光學引擎Rayprus，以及眼科權威諾貝爾視光科技。可見除了硬體技術突破，鴻海的一大重點，是要讓眼科醫師成為產品設計的核心。

奈米級技術！鴻海挑戰MicroLED成本化量產

說到必須長時間配戴的眼鏡，便離不開輕巧、續航與美型的三大難題。而其中，當前有意搶進智慧眼鏡市場的業者，紛紛對MicroLED技術摩拳擦掌。

MicroLED具備體積小與高亮度的優勢，在對尺寸、重量錙銖必較的智慧眼鏡中，是提供微型化、輕量化與符合日常穿戴的關鍵技術。只不過，當前MicroLED技術未臻純熟，瓶頸仍卡在是否能夠在符合成本的前提下大規模量產。

有鑑於此，鴻海專案經理鍾杰在演講中指出，透過投資源自劍橋大學、專注於MicroLED和氮化鎵（GaN）技術的先進材料公司Porotech，結合GIS-KY的光學貼合與光波導能力，以及整合集團內先進的製造技術，鴻海希望打造「AR技術聯盟」。

在針對MicroLED量產上，相較於傳統電視面板的「巨量轉移」技術，鴻海選擇採用更高級的半導體製程，即8吋晶圓的「混合鍵合」（Hybrid Bonding）。

鍾杰解釋，巨量轉移像是左右搬移數百萬顆晶粒，而Hybrid Bonding則透過奈米級定位技術，將兩片分別製作好的8吋晶圓貼合，透過異質整合技術，將「驅動板」跟「發光層」完美結合。

如此一來，不僅品質提高，也可以減少12吋、4吋對接上會產生的浪費，讓成本與良率雙雙提升。而在整機設計與組裝上，鴻海將攜手鑽研AR裝置技術多年的佐臻，展現從材料到組裝的高度垂直整合。

值得注意的是，從產品設計的角度，鴻海也多次強調將配戴舒適、視覺舒適納入為一大重點。

「科技本身是不夠的，只有與視覺舒適結合，才能走入日常生活，」鍾杰強調，「我們想要打造一個『從消費者規格定義』，從面板（panel）、近眼顯示到眼鏡的完整技術聯盟。」

佐臻推出的HJ1 AR智慧眼鏡展示於2025鴻海科技日。取自佐臻Facebook社團

從消費者出發，諾貝爾首創「AR眼鏡健康認證」

而諾貝爾視光科技的加入，雙方除了針對智慧醫療在眼科臨床應用進行深入合作，也正代表著AR技術聯盟納入消費者考量，是提高視覺舒適、眼科健康認證的跨界嘗試。

「如果投影亮度太高、距離不對，消費者戴不住，產品就失敗了。」台北站前諾貝爾眼科院長林宜鴻醫師直言。為此，諾貝爾眼科發布了首創的「AR眼鏡設計指引」。

詳細拆解這套設計指南，包括為了防止視網膜傷害，螢幕顯示需設定「亮度限制」，投影亮度必須低於500尼特（nits），並建議搭配戶外變色鏡片；也需注意「配重平衡」，鏡腳需增加配重，並採用可調式鼻墊以對準光學。

此外，為了解決長時間配戴VR／AR產品，容易導致暈眩的難題，就必須針對「視覺輻輳調節衝突」（Vergence Accommodation Conflict, VAC）對症下藥。原因在於，VR／AR影像的投射位置位於人眼前距離，與大腦接受到的視覺距離有落差，若設計不佳會導致暈眩與眼睛調節疲勞。

林宜鴻建議，應結合眼動追蹤技術，當眼睛看遠時，資訊應投影在三公尺至10公尺處；看近時則需投射在內下方，符合人眼調節反射的生理機制。此外，諾貝爾也提出了一套「AR眼鏡健康認證」，包含視覺相關症狀量表、遠近視力、調節力、融像、眼球運動功能的五大測試。

這意味著鴻海未來推出的AR眼鏡，最核心的產品設計邏輯、配戴與視覺舒適度皆包含眼科醫師認證，也有意搶下全球AR產業的「健康話語權」。若其他智慧眼鏡廠商有意取得認證，可能需參考、對標鴻海與諾貝爾為首的AR技術聯盟。

從設計指引到健康認證，鴻海與諾貝爾的合作中指出「個人化」的終極目標。未來的AR眼鏡，將不再是千人一面的標準化產品，而是像配眼鏡一樣，需要根據每個人的視力、臉型、甚至用眼習慣進行客製化。而這也將成為這個集結了製造、光學與醫療專業的聯盟所具備的獨特優勢。