讓M1A2T乖乖聽話「上板」！ 軍媒開箱重型曳引車、五軸平板車出動裝載戰車

青年日報2026.2.3於臉書粉專公開陸軍3支部運輸兵群與聯兵269旅實施M1A2T主力戰車上板作業，官兵純熟操作M1070A1重型曳引車與M1000五軸平板車，完成裝載作業訓練。青年日報



台灣向美國採購108輛M1A2T「艾布蘭」式主力戰車，80輛先前分兩批運交台灣，最後一批28輛戰車已在美國生產完畢，將在今年第一季、3月底前，安排船班擇期運回台灣。另外，第二批42輛戰車正在進行實彈射擊驗證，預計今年6月以前成軍。而軍方媒體《青年日報》今天也在社交平台公開聯兵269旅的M1A2T戰車往返訓場的運輸過程，陸軍3支部運輸兵群出動的M1070A1重型曳引車與M1000五軸平板車讓重達60多噸的M1A2T乖乖聽話，「上板」作業一次到位。

陸軍接裝M1A2T，首個接裝單位陸軍584旅於去年（2025年）10月31日正式接裝後，第二個接裝的陸軍聯兵269旅也緊鑼密鼓地執行各項訓練。上個月（1/12）國軍第三作戰區、陸軍六軍團指揮官陳文星中將多位重要幹部陪同下，親赴裝甲兵訓練指揮部的坑子口靶場，視導M1A2T戰車實彈射擊訓練，期間，受訓官兵演練聞令進入戰術位置，依序實施戰車排齊射，對假想敵火力壓制等演練，射擊全程均命中目標，展現訓練成果，並獲指揮官肯定，感謝其投入換裝訓練的辛勞。

由於不論是584旅或是269旅的駐地，距離新竹坑子口靶場仍有一段距離，為了避免路面損傷，也減少M1A2T戰車在一班道路上行駛時對交通車流造成影響，因此M1A2T主力戰車通常出門訓練時，都會執行「上板作業」，將戰車駛上平板車，由重型曳引車來帶動，運往靶場或是訓場。

但要如何讓60多噸的戰車乖乖聽話，上板一次到位？很多軍事迷覺得好氣，國防部《青年日報》今天在臉書粉專公開了M1A2T主力戰車上板作業。照片中顯示，陸軍3支部運輸兵群與聯兵269旅實施M1A2T戰車上板作業，官兵純熟操作M1070A1重型曳引車與M1000五軸平板車，完成裝載作業訓練。

