讓TPASS過 綠營「不要」？藍委：拿人民當肉票恐嚇在野

賴清德(左)、卓榮泰(右)竟不滿在野黨願意放行TPASS等民生預算，藍委痛批心中無人民。（示意圖／資料照）

在野黨願意放行TPASS預算，但總統賴清德10日表示，如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，閣揆卓榮泰則酸「挑三揀四」。藍委吳宗憲質疑，預算法第54條讓政府有運作空間，但執政黨只想拿民生當肉票？藍委葉元之痛批，很明顯民進黨的心中沒有人民。

吳宗憲10日在《週末大爆卦》節目表示，其實依照去年度的法定預算，是可以繼續用的，還有今年度行政單位提出來的預算，還是可以暫時使用，所以這一塊沒有問題。會受影響的只有新興計畫，新興計畫佔總預算多少？8.9％。也就是這個政府有91.1％的總預算是可以用的，根本不會像很多人出來造謠所說的，像宜蘭縣長參選人林國漳也說TPASS怎樣怎樣、國家要停擺了？其實依照預算法54條，那91.1％還是可以運作。執政黨不能亂帶風向，會有影響，但那個影響不會在現在馬上發生，也許年度末端的時候比較可能會發生。

吳宗憲提到，過往曾經有到6月預算才過，但是國家有沒有關門過？其實沒有。我們中華民國的預算法跟美國不一樣，美國是真的政府機關會關門，我們因為有預算法54條，所以基本的運作都能正常運作。但是今天遇到一個執政黨，他從來不跟在野黨溝通，發生任何事不如他所意，他就會拿民生的案子、人民的事情出來當肉票，來恐嚇、綁架在野黨，好讓那些浮濫的採購、軍事支出得以繼續亂花。

吳宗憲直言，但是他們不要在野黨監督，就會拿民生的法案出來嚇人民、亂帶風向。「民進黨只是拿美國的例子，來騙中華民國的人民！」

葉元之也在《新聞大白話》節目表示，按照預算法，大家也是可以來討論先行支用，「結果現在換他不要！我們說：好啊，如果你認為TPASS重要，來審？他不要！」然後講一大堆歪理，卓揆說挑三揀四，綠委黨團說又不是乞丐，在那邊施捨？這不就代表說，民進黨心裡根本不認為TPASS、治水預算要趕快過？反而是想要這些預算不過，然後拿來一直攻擊在野黨？「這個就很明顯，你心中沒有人民！」

