讚《火影忍者》是GOAT！MrBeast想入坑《航海王》，坦言集數太多超害怕

近期，知名網路紅人 Kai Cenat 在 X 平台（前Twitter）上分享了自己對動漫的熱愛，特別提到經典作品《火影忍者》如何幫助他建立勇氣並帶來人生啟發。此番發文引發粉絲熱烈討論，而另一位超級網紅 MrBeast 近期剛好也公開考慮是否該開始追看長壽動漫《航海王》，讓 iShowSpeed 則在留言區大力推坑，宣稱這部作品將改變 MrBeast 的人生。

兩部都是紅遍全球，具有非常大影響力的經典作品（圖源：火影忍者 / 海賊王）

Kai Cenat 於 12 月 24 日發出一系列推文，坦言自己原本以為動畫只是「奇怪的卡通」，但在接觸《火影忍者》後，觀點徹底改變。他表示目前只看到第二季，但這部作品已讓他獲得前所未有的勇氣。Kai Cenat 特別讚揚主角鳴人作為追夢的典範，強調「真正相信追逐夢想、跟隨內心、永不放棄」的精神。他附上鳴人的圖片，並補充道：「這部作品教會我友情的重要性、幫助他人、一致性，以及成為道德上善良的人。」

在另一則推文中，Kai Cenat 分享了一個令他感動的場景，指出《火影忍者》中的角色們都在私底下經歷苦痛卻試圖隱藏，顯示出作品的深度。這系列推文迅速累積超過 5 萬讚，引來眾多回應。其中有人留言：「等你看到《航海王》再說。」而 MrBeast 本人也回覆：「火影忍者是GOAT（史上最佳）！」顯示出他對《火影忍者》的認同。

同時 MrBeast 其實在同一天也發文詢問：「我該看《航海王》嗎？我好怕，它有那麼多集數」此文一出，立即獲得超過 6 萬讚與近 1300 萬點閱。知名網紅 iShowSpeed 迅速回應：「你的生命將會改變，Jimmy！」MrBeast 隨即決定：「好，現在開始看。」這段互動引發粉絲興奮，許多人分享迷因或鼓勵留言，如 One Piece 官方帳號 Toei Animation 也回覆：「一旦開始，就停不下來了，Jimmy！歡迎加入《航海王》的旅程」其他網友也建議 MrBeast 強迫自己看前幾集，保證會上癮。

這波網紅間的動漫討論，不僅凸顯了《火影忍者》和《航海王》等經典作品的跨文化影響力，也可能帶動更多年輕觀眾接觸動漫。