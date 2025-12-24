讚台宏有邦交「比現在好百倍」 阿斯夫拉主打親民

（中央社德古西加巴24日綜合外電報導）宏都拉斯總統大選官方結果出爐，由親台候選人阿斯夫拉勝出。這位67歲政壇老將選前曾直言，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾當選後將與台灣復交。

宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）今天發布總統選舉正式結果，宣布親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。

宏國選委會官方數據指出，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉共獲148萬1517票，得票率40.26%；第2的是中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla），得票145萬5169票，得票率39.54%。

廣告 廣告

競選期間獲美國總統川普力挺的阿斯夫拉，政治生涯長達30多年，這是他第2度角逐總統大位。他今年7月接受彭博（Bloomberg News）專訪時曾表示，如果他勝選，將恢復與台灣邦交，並和美國建立更緊密關係。

宏都拉斯現任左派總統卡斯楚（Xiomara Castro）2023年與台灣斷交、和中國建交。阿斯夫拉則承諾，當選後將重新審視卡斯楚政府和中國所簽協議，並指宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，當時宏國獲得更多援助，貿易活動也更興盛。

宏都拉斯自1990年代以來以養殖蝦為核心出口產業，台灣市場曾高占宏國蝦類外銷量40%。自台宏斷交後，宏國蝦類出口銳減近70%，迫使至少60間公司關門，約1萬4000人失業。

阿斯夫拉告訴彭博：「我心中有一個清楚的三角概念，叫做美國、以色列和台灣。我很清楚，有這些友好國家組成的三角格局，我們就能建立強大的團隊，為這個國家找到解決方案。」

此外，有別於卡斯楚譴責川普政府驅逐移民，阿斯夫拉主張無條件接受宏都拉斯移民返鄉，盼借助他們在海外累積的技能和資金提振經濟。

根據宏都拉斯「前鋒報」（El Heraldo）和「新聞報」（La Prensa）報導，阿斯夫拉曾任地方議員、國會議員及宏都拉斯社會投資基金（Honduran Social Investment Fund, FHIS）首長，在公共管理方面具有豐富經驗。

他於2014年至2022年連2屆擔任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長，期間推動許多重大基礎建設，例如交通立體化和改善社區環境。

在宏都拉斯上次2021年總統大選，他也代表國家黨參選，但最終以約37%的得票率輸給卡斯楚。

頗富魅力的阿斯夫拉以「兄弟，隨時為你效勞」（Papi a la orden）這個綽號聞名，他經常身穿藍色襯衫、牛仔褲和靴子露面，簡單隨興的風格讓他成為形象親民的政治人物。

比起面對媒體鎂光燈或舉行正式造勢活動，阿斯夫拉更喜歡跑遍市場跟掃街，用他代表性的打招呼方式和民眾寒暄：「你好嗎，兄弟？」（Como estas, papito?）

阿斯夫拉競選總統的政見包含創造就業、改善治安、支持中小企業及吸引外資以振興國家經濟。他也希望下放部分中央權力、提升地方自治權，並加強雙方合作。

他還打算以自己任職市長時改造首都的經驗，在全國層級擴大進行道路工程計畫，並支持農畜業作為經濟發展基本支柱。

阿斯夫拉10月在社群平台X發文寫道：「沒有人能唬我。我很清楚宏都拉斯缺乏什麼東西：真正的公路、港口和機場。這是我開車跑遍全國時親眼所見，而非搭直升機視察。宏都拉斯不能再等了！」

阿斯夫拉1958年生於德古西加巴，祖父母為巴勒斯坦移民。他曾在宏都拉斯國立自治大學（National Autonomous University of Honduras, UNAH）修習土木工程學，但未完成學業，後投身建築業成為企業家。

他與結縭40年的妻子席德（Lissette del Cid）育有3個女兒，不過他們的家庭生活相當低調，反映他內斂的個性。

美國有線電視新聞網西班牙語頻道（CNN en Espanol）報導，雖然阿斯夫拉承諾打造「透明政府」，讓人民「對他們的資金和稅金獲得妥善運用感到放心」，他的挑戰在於得在國家黨陷入醜聞之際尋求這份正當性。

國家黨因貪腐相關醜聞及前黨魁暨前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）去年在美國因販毒罪被定罪，而蒙上陰影。阿斯夫拉自己也被控在市長任內挪用公款，不過多數指控未在司法程序中成立。川普已在宏都拉斯大選前夕特赦葉南德茲。（編譯：洪培英/核稿：陳亦偉）1141225