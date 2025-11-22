讚台灣打擊假訊息！馬克宏曝法國1機構「受台灣啟發」 外交部：願加強合作
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前於法國北部阿拉斯（Arras）舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，談及法國監控外國數位干擾情況的監督機構VIGINUM時表示，該機構成立是受台灣啟發，並稱許台灣作為民主政體，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。對此，外交部今（22）日發布回應表示，願與法國等理念相近國家持續加強合作。
綜合法國媒體報導，馬克宏19日前往阿拉斯，出席以「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」為題的巡迴座談時提到，法國國防與國家安全總祕書處（SGDSN）2021年成立「警惕和保護外國數位干擾局」（VIGINUM），是受到台灣的啟發。他表示，台灣長期面對來自中國的大量資訊攻擊，並建置反應極為迅速的警報系統，如同法國失蹤兒童警報系統「Alerte Enlèvement」。
對此，我國外交部今日發布回應指出，注及馬克宏19日在阿拉斯的巡迴座談中，稱許台灣作為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡，外交部感謝馬克宏對台灣打擊假訊息制度的推崇。
外交部表示，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。外交部強調，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
外交部：感謝馬克宏肯定台灣經驗 願共同反制假訊息
（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交部今天表示，感謝法國總統馬克宏肯定台灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，台灣願與理念相近國家持續加強合作，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息。中央社 ・ 1 天前
馬克宏讚台灣打擊假訊息 外交部：願分享共促韌性
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)日前公開讚揚台灣反制假訊息的經驗，外交部今天(22日)表示，感謝馬克宏對台灣打擊假訊息制度的推崇，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。 外交部指出，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的做法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值，及以規則為基礎的國際秩序。 外交部說，馬克宏19日在法國北部阿拉斯(Arras)舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，稱許台灣做為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。中央廣播電台 ・ 1 天前
法總統馬克宏稱許台灣打擊中國假訊息制度 外交部：我國願分享經驗
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron） 本（11）月19日說，台灣面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。外交部今（22）日除感謝馬克宏外，也呼籲我國願與法國及理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性。自由時報 ・ 1 天前
法國總統推崇臺灣韌性透明 外交部：加強合作共護民主
記者郭曉蓓／臺北報導 針對法國總統馬克洪公開提及臺灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，推崇值得法國借鏡，外交部今（22）日表示感謝，臺灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰青年日報 ・ 1 天前
馬克宏讚「台灣因應假訊息經驗」 外交部盼分享經驗
法國總統馬克宏日前在其國內巡迴講座中，稱許台灣在因應假訊息與資訊操弄的經驗，值得法國學習。對此，外交部回應，願與法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗，共同維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。中天新聞網 ・ 23 小時前
葉非比接任駐瑞典代表 連玉蘋調升駐大馬代表
（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交駐外人事異動，行政院日前核定，駐馬來西亞代表葉非比調任駐瑞典代表，國經司長連玉蘋則調升馬來西亞代表。中央社 ・ 1 天前
馬克宏讚「台灣打擊假訊息」值得借鏡 外交部致謝：願加強合作、分享經驗
法國總統馬克宏日前在國內巡迴講座中，大讚台灣面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。對此，外交部今天（22日）感謝法方對我國在假訊息制度上的肯定，並表示我方願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗、共同提升民主韌性。鏡報 ・ 1 天前
回擊鄭麗文紀念吳石 賴清德：應緬懷為國奮戰的國軍而非共諜
國民黨主席鄭麗文紀念共諜吳石引發爭議，總統賴清德今（22）日在臉書上對此表態。他說，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。賴表示，黃百韜將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，他們洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短6......風傳媒 ・ 21 小時前
法推崇臺灣韌性 我願攜手反制假訊息
記者郭曉蓓／臺北報導 針對法國總統馬克宏公開推崇臺灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，並提及值得法國借鏡，外交部昨日表示感謝，指出臺灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威青年日報 ・ 14 小時前
馬克宏讚台打假訊息經驗值得借鏡 外交部：願與法國深化合作
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前公開點名，除肯定台灣因應假訊息及資訊操弄的實務經驗外，更直言台灣所建立的打擊假訊息制度值得法國學習與借鏡。對此，外交部今（22日）表達誠摯感謝，也期盼能與法國等理念相近國家深化合作，藉由分享實務經驗，共同強化民主韌性，攜手反制假訊息。鏡新聞 ・ 21 小時前
法國總統公開稱讚台灣！籲參考我國打擊假訊息 外交部回應曝光
即時中心／高睿鴻報導科技發展雖帶來便利，但也讓不法行為傳播更快、更容易，尤其假消息四處橫行，讓各國政府無不感到頭疼。不過，法國總統馬克洪（Emmanuel Macron）最近在某場談及社群媒體、演算法的巡迴座談中，突然以台灣為例，大讚我國面對中國大量資訊戰攻擊，卻仍建立起完善的打擊假訊息制度，值得法國借鏡；對此，台灣外交部也發文表達感謝，並表示，願繼續與其他理念相近的國家合作，分享因應資訊操弄的作法。民視 ・ 21 小時前
中國灰色地帶威脅 葛來儀籲加強美台日菲合作
（中央社記者溫貴香台北21日電）美國聯邦參議院外交委員會於美東時間20日召開「檢視台灣增強韌性法案」聽證會，學者葛來儀表示，美國應加速批准與交付對台軍售、建立美台共同生產與研發武器平台、增加美國國會議員訪團訪台，並建議應加強美台日菲間的合作，以因應中國的灰色地帶威脅。中央社 ・ 1 天前
G20面臨地緣政治裂痕 經濟危機因應角色受威脅
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）美國缺席情況下，各國領袖今天在南非20國集團（G20）峰會警告，地緣政治裂痕威脅到G20在解決經濟危機方面的角色。中央社 ・ 10 小時前
政院版財劃法凶多吉少？民眾黨團揚言退回
行政院會20日拍板政院版《財政收支劃分法》修正草案，整體挹注地方經費高達1兆2002億元，民進黨立院黨團呼籲在野黨理性討論。不過，民眾黨立院黨團副總召張啓楷今（22）天表示，民眾黨團立場明確，將退回政院本，並要求行政院遵循法定版本執行，不得以與三讀內容相抵觸的方式重新調整地方財源。中時新聞網 ・ 23 小時前
曬牽手照露餡！ 人妻出軌辯僅交往1個多月 法官不信判賠50萬
女子小涵（化名）與男子阿南（化名）原本各有家庭，且都生育小孩，但2人在電子廠工作期間，關係從同事變成男女朋友甚至發生肉體交流，後來雙雙被各自配偶發現離婚，阿南還簽署協議書賠償小涵前夫100萬。阿南前妻今年與阿南離婚後，近期向小涵依侵害配偶權求償，法官審理後，一審判決小涵須賠償阿南前妻50萬。自由時報 ・ 23 小時前
現身荷蘭國際刑事法庭！沈伯洋喊話「讓各界知道台灣處境」：與所有民主同盟站一起...范雲指「國際仍有正義」：站在正義方持續努力！
沈伯洋表示，他會努力拓展外交，「讓各界知道台灣處境，以及讓大家知道台灣與所有民主同盟站在一起，希望把這個勇氣帶給台灣民眾」！放言 Fount Media ・ 23 小時前
晶片戰爭作者：台灣想確保優勢 AI技術堆疊至關重要
（中央社記者張欣瑜聖荷西21日專電）「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流下，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家能獨善其身；台灣在晶片領域已扮演關鍵角色，想要確保優勢，當前挑戰在於如何在AI產業價值鏈，尤其在軟體與應用方面，展現更強競爭力。中央社 ・ 1 天前
「月世界」垃圾山案遭陳其邁喊告 國民黨高市議會黨團聲援陳菁徽
「月世界」垃圾山偷倒案，國民黨立委陳菁徽昨（21日）晚以一張合照，發文指市長陳其邁力挺涉案的李有財，遭陳其邁喊告；對此，國民黨高雄市議會黨團今（22日）聲援陳菁徽，呼籲陳其邁市府別用濫訴，掩蓋綠營與自家里長深厚關係。國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽今天強調，李有財在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境自由時報 ・ 1 天前
混血王子攻進日職！林安可億元年薪加盟西武獅 明年披73號戰袍展新頁
「混血王子」林安可正式加盟日職埼玉西武獅！西武獅宣布與這位28歲台灣強打簽下2+1年「億元」合約，期望他能助球隊相隔7年再度奪冠。林安可在2025年賽季於統一獅有亮眼表現，全年打出23轟、73打點，不僅成為全壘打王、打點王，更在7月達成生涯百轟里程碑，展現本土頂尖打者實力。這筆「重大補強」讓西武獅充滿信心，球迷也紛紛表達祝福，期待他在新舞台繼續發光發熱！TVBS新聞網 ・ 1 天前
雲林直接把路跑變成閱讀節！351個閱讀光點一次炸出文化爆發
「2025 微冊愛閱讀生活節」與「微冊閱讀路跑」將於11月22日在雲林隆重登場。雲林縣政府以深耕多年的閱讀品牌「微冊角落」為核心，串聯全縣20鄉鎮、351個閱讀據點，推出路跑走讀城市、台韓交流雙週策展、耕雲圖願景溫室展演、親子手作市集等多元活動，打造從生活延伸到國際的閱讀盛典。今年主題為「閱讀接力、點亮雲林」，象徵閱讀跨越世代、跨越場域，在雲林遍地開花。警政時報 ・ 1 天前