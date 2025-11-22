讚台灣打擊假訊息！馬克宏曝法國1機構「受台灣啟發」 外交部：願加強合作

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前於法國北部阿拉斯（Arras）舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，談及法國監控外國數位干擾情況的監督機構VIGINUM時表示，該機構成立是受台灣啟發，並稱許台灣作為民主政體，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。對此，外交部今（22）日發布回應表示，願與法國等理念相近國家持續加強合作。

綜合法國媒體報導，馬克宏19日前往阿拉斯，出席以「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」為題的巡迴座談時提到，法國國防與國家安全總祕書處（SGDSN）2021年成立「警惕和保護外國數位干擾局」（VIGINUM），是受到台灣的啟發。他表示，台灣長期面對來自中國的大量資訊攻擊，並建置反應極為迅速的警報系統，如同法國失蹤兒童警報系統「Alerte Enlèvement」。

對此，我國外交部今日發布回應指出，注及馬克宏19日在阿拉斯的巡迴座談中，稱許台灣作為民主政體，身處非民主且不懷好意的巨人身旁，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡，外交部感謝馬克宏對台灣打擊假訊息制度的推崇。

外交部表示，假訊息與外部干預已成為全球民主國家的共同挑戰，台灣長期面對威權勢力擴張及資訊戰威脅，已逐步建立社會韌性與透明機制，所累積部分經驗可提供國際友人參考。外交部強調，我國願與包括法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享因應資訊操弄的作法，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息，維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。

