讚台灣晶片「增強國家防禦力」！蔡英文訪台積電歐洲廠：對歐積電充滿信心

近期安排出訪德國行程的前總統蔡英文，於當地時間11日抵達位於德勒斯登（Dresden）半導體產業園區薩克森矽谷（Silicon Saxony）的台積電歐洲廠。蔡英文透過臉書發文表示，台灣的晶片不僅是全球經濟不可或缺的一部分，更是增強台灣防禦能力的一大關鍵，蔡英文表示，自己對歐積電的發展充滿信心，也希望在歐積電的台灣工程師在海外好好加油，在海外也要關心台灣。

蔡英文透過臉書發文，表示自己在參訪去（2024）年8月動工的歐積電（ESMC）廠區聽取簡報時，深深感觸到台灣的晶片，早已是全球經濟不可或缺的一部分，更是面對威脅時，增強防禦力的有力手段。蔡英文強調，AI時代的來臨，台灣不會缺席。

前總統蔡英文到訪台積電歐洲廠。（取自蔡英文臉書）

「我對歐積電，就像台灣對台積電一樣，充滿信心」，蔡英文說明，歐積電是台積電（TSMC）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）共同投資的企業，其中台積電持股更是高達70%，是當地史上規模最大的半導體投資。蔡英文透露，這個廠完工後，估計月產能大概是4萬片12吋晶圓，如果後續作業順利，2027年就能啟動初步投產，並在2029年全面量產。

蔡英文強調，無論在民主、防疫或是半導體產業的發展上，台灣都是世界負責任的一員、也樂於分享經驗，相信台積電的製程與管理經驗，能夠與歐積電的在地供應鏈形成互補，更看好歐積電未來成為歐洲產業升級的重要節點。

最後蔡英文也向在歐積電的台灣工程師喊話，除了記得好好加油、不要忘記台灣之外，有時間要記得回台灣，在海外也要關心台灣。

