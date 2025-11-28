讚台灣積極強化韌性 歐洲經貿辦大推「小橘書」：台歐可互相交流學習

記者劉秀敏／台北報導

《台灣全民安全指引》本月19日起展開家戶普發作業。（圖／記者楊士誼攝影）

為強化全民安全意識、社會防衛韌性，並與國際趨勢接軌，捷克、法國、瑞典、芬蘭及立陶宛等國，近年皆陸續規劃發布新版民防手冊、生存指南，以供民眾自由索取或以普發方式獲得，因此，《當危機來臨時：台灣全民安全指引》本月19日起展開家戶普發作業。歐洲經貿辦事處（European Economic and Trade Office, EETO）今（28）日也發文肯定台灣對強化自身的積極，認為台灣與歐盟能交流經驗、互相學習並攜手合作。

廣告 廣告

歐洲經貿辦事處今日以「危機應變能力已成為歐洲的優先政策」為題在臉書發文指出，歐盟近日發布了一項全新的戰略，著重於強化社會各層級與各領域的整備能力，並特別強調培韌性文化。其中，今年推出的《整備聯盟戰略》（Preparedness Union Strategy），旨在推動「全政府」與「全社會」的參與模式，強化歐洲預防與因應新興威脅的能力，進而增強整體應變韌性。

歐洲經貿辦事處表示，這項戰略的目標是提高大眾對風險的認知，特別是「強化公共意識」、「促進全民備災」，並賦權公民，使其在危機發生的情況下，能具備相應的工具並主動採取行動。

值得注意的是，文中也特別肯定台灣積極強化自身的韌性與整備能力，並以台灣新推出的《當危機來臨時：台灣全民安全指引》為例，其目的在於提升大眾的風險意識，並提供清晰、實用的建議，協助每個人在面對各類危機時做好準備，並在挑戰來臨時能更加從容應對。

歐洲經貿辦事處期許，歐盟與台灣有許多良好的機會可以交流經驗、互相學習並攜手合作。最後還在文末附上《當危機來臨時：台灣全民安全指引》連結。

台灣自發布《當危機來臨時：台灣全民安全指引》後，國際媒體如路透社（Reuters）報導指出手冊內容實用，不是製造恐慌，而在提升民眾防災準備；美聯社（AP News）報導指手冊可讀性高，涵蓋天然災害與侵略等多元危機情境。

國防部也表示，許多駐台外館、如英國在台辦事處表示，對台灣危機應對能力有信心，包括美國、德國、芬蘭等在台協會及辦事處都公開表達支持。

更多三立新聞網報導

瞎！陳昭姿扯輝達員工福利「支持代孕」：民進黨要說黃仁勳剝削女性？

陳水扁表態？第6感點名她「2026最強母雞」：最像陳其邁

黃國昌恐拋棄民眾黨？吳崑玉揭他背後「這盤算」

【2026綠點將1】準備充分！首度角逐台中市長 何欣純盼解決「兩問題」

