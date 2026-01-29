讚台美關稅協議「非常棒」 黃仁勳：台積電與美國雙贏

黃仁勳29日下午1時抵達松山機場，為今年度首次訪台。（本刊資料照）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（29）日專機抵達台灣，展開他新一年首度訪台行程。下午於松山機場接受媒體訪問時，黃仁勳對台美近期達成的對等關稅協議表示高度肯定，並指出擴大投資對台積電與美國雙方為雙贏之道。

黃仁勳表示，台美對等關稅降至15％是「非常棒」的成果，彰顯出台灣對美國具備重要的戰略價值，且對全球供應鏈具有關鍵性地位。他並指出，台積電在達成協議中發揮了至關重要的角色，而美國也將從台積電的投資中獲得實質利益。

廣告 廣告

針對先前美國商務長盧特尼克（Howard Lutnick）稱要將台灣40%的先進半導體產能轉移到美國，黃仁勳強調「轉移」的說法不正確，應該說台積電會在未來10年「大幅增加」產能，包括在美國、歐洲、日本及台灣本地的擴張布局，而不是削弱台灣現有產能。

黃仁勳認為，這種模式將讓台積電與美國雙方取得雙贏。他也讚賞對台積電的執行能力「非常滿意」，輝達正與其持續合作、同步擴大產能。

在談及AI晶片與記憶體生態時，黃仁勳提到，記憶體對AI運算架構的效能至關重要，特別是高頻寬記憶體（HBM）等產品。恰好美光（Micron）總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）也正在訪台，黃仁勳表示美光是輝達非常優秀的合作夥伴，他並強調輝達正與所有主要HBM記憶體供應商密切合作，以支撐其新一代AI平台如Vera Rubin等的供貨需求。

黃仁勳透露，接下來會先去理髮，並拜訪台積電創辦人張忠謀。明天將出席輝達在台灣的尾牙活動，並與台積電董事長暨總裁魏哲家等供應鏈夥伴會面。

更多鏡週刊報導

蝦皮購物攜手YouTube磨刀玩內容導購 已躍為台灣第3大零售通路！

泓德要做能源界Uber 總經理周仕昌：大力併購拚業績「加倍奉還」

直擊超百米「護國神柱」 CIP渢妙離岸風場拚2027年如期完工