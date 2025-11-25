讚吳怡農正常多了 她嘆深綠只愛沈伯洋這種

▲台北市長蔣萬安2026年爭取連任，壯闊台灣創辦人吳怡農盼能再度與蔣萬安對決。（圖／吳怡農辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安2026年爭取連任，壯闊台灣創辦人吳怡農盼能再度與蔣萬安對決，他24日接受廣播專訪，反嗆黨內那些批評他的大老，「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。台北市政府前副發言人郭音蘭說，吳怡農比民進黨立委沈伯洋正常多了，只可惜民進黨內主流不會接受這種人，吳怡農想突圍？恐怕得先問一句：民進黨可以接受正常人嗎？

郭音蘭說，吳怡農至少他講話不會動不動就把兩岸交流、體育交流、甚至國小棒球隊都打成「統戰樣板」，也不會像沈伯洋一樣，認為台灣社會每個角落都有「中國系統性攻擊」。在理性程度上，吳怡農今天端出自我推薦，曾在跨國企業上班、創 NGO、推國際合作，走創新和理性路線，明顯高出一截。

廣告 廣告

不過郭音蘭說，偏偏，越「正常」的人，在民進黨主流裡越站不住腳。吳怡農這幾年一直想走理性、專業、跨界的形象，可惜民進黨現在的主旋律不是這種，而是比誰更會喊意識形態、比誰更會製造恐懼、比誰更能戰鬥。

郭音蘭說，反觀沈伯洋的風格，就完全符合綠營主流：只要喊「統戰」、「抗中保台」，只要打意識對立，就有流量、有掌聲、有資源。反觀吳怡農，越講理性，越不討好深綠核心；越溫和，越顯得「不像自己人」。於是就出現一個諷刺景象：兩個人明明在同一政黨，但比較正常的那個，不是被冷處理，就是被邊緣化；比較偏激的那個，才是民進黨最新的寵兒。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

支持沈伯洋挑戰蔣萬安 周玉蔻：打一個娘娘腔、媽寶、假的蔣家人

沈伯洋再遭爆料！拿黑熊學院「民防」教材 到台北大學上通識課程

批沈伯洋拿黑熊教材上大學通識課！賴苡任再控：培養學生當情報員