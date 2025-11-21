讚帆立貝「完美」！美駐日大使：北京另當別論

國際中心／于士宸報導

日本新任首相高市早苗延續安倍晉三路線，拋出「台灣有事即日本有事」的強硬宣示，明確展現挺台立場，引發中國外交部不滿。中國不僅呼籲公民「近期暫勿前往日本」，更在5天後宣布禁止日本水產品進口。未料昨日（20）賴清德總統在社群貼出享用壽司與味噌湯的午餐照，象徵性力挺日本，立即成為各國媒體焦點。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）也在Ｘ平台轉貼自己吃日本干貝的舊照，讚北海道帆立貝是「完美開胃菜」，但若在北京用餐就「另當別論」。

美國駐日大使葛拉斯今年5月與川普品嘗日本海產，高喊「新鮮的北海道扇貝，是任何一餐的完美開胃菜，不過在北京用餐就『另當別論』」。（圖／翻攝自＠USAmbJapan X）





日相高市早苗日前指出，若台灣遭到侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權；此番「台灣有事」發言引起中國不滿，繼呼籲公民「近期暫勿前往日本」後，中方19日再以「放射線檢驗不充分」為由，向日本通報停止進口水產品。美國駐日大使葛拉斯20日前往日本外務省會晤外務大臣茂木敏充時強調，華府在當前日中外交緊張之際將「全力支持東京」，並直言北京針對日本首相高市早苗的批評「令人憤慨」。





美國駐日大使葛拉斯大酸中國「海鮮禁令真爛」。（圖／翻攝自＠USAmbJapan X）





然而，中日關係僅緊張之際，葛拉斯昨日再度於社群平台Ｘ轉貼其今年5月大啖日本海產的畫面，並附文「週四回顧，回想北京上一次禁止進口日本海產的情景」，高喊：「新鮮的北海道扇貝，是任何一餐的完美開胃菜。然而，在北京，情況卻並非如此，中國應該停止拖延，解除對日本海鮮毫無正當理由的進口禁令。如此一來，中國消費者就能親口驗證日本海鮮的安全性，這種安全性早已得到國際專家乃至中國科學家的證實」。最後，葛拉斯還不忘諷刺中國，Hashtag大酸中國「海鮮禁令真爛」（#seafoodbansucks），引起全網關注。













原文出處：中國祭「禁日令」抵制日產海鮮！美駐日大使讚帆立貝「完美」：北京另當別論

