讚憲兵是反恐基石！賴清德向在野黨呼籲這事

▲賴清德向在野黨喊話，不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要。（圖／記者朱永強攝，2025.12.20）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（21）日表示，憲兵對國家的重要性，不只是維護軍中的紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石；他也向在野黨喊話，不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要，「平時不同政黨，競爭又合作，但對外我們就是團結一致，我們只有一個國家，我們一起努力、一起奮鬥」。

賴清德上午出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第八、第九任會長交接典禮。

賴清德致詞時表示，去年520他上任，主持過大大小小的軍事會議，讓他更深刻了解到，憲兵對國家的重要性，憲兵不只是維護軍中的紀律，也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。

廣告 廣告

賴清德提到，他要感謝各位，「當你們在軍中服役的時候，是三軍的模範，在你們卸任後，成立後憲，成為一個大家庭，長期投入關懷弱勢，淨山、捐血、以及節能減碳等公益活動，也協助地方警力，維護治安工作，在每一次颱風、地震也都會看到你們出入的身影，你們真的稱得上是：一日憲兵，終身憲兵，令人敬佩」。

賴清德強調，無論是現役或後備憲兵，都是守護國家的重要力量，為了提升台灣因應無論是氣候變遷、地震、地緣變化的各種挑戰，他去年上任後，在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，過去一年多來，政府大力推動各縣市災害防治的工作，同時也強調軍民力量的整合，還把地方的救援力量跟漢光演習結合在一起，並且也印製了小橘書，家家戶戶都發送，地震、颱風來的時候，或者是地緣政治變化的時候，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人，「當我們國防力量增強、全社會防衛韌性提升的時候，我們國家才有辦法更安全」。

賴清德說，在座各位，都是全社會防衛韌性中關鍵的重要力量，他也深信，後備軍人的價值，不只是在戰時才被動員，他今天以三軍統帥身份，給大家一個新的使命：希望每一個後憲，每一年都能妥善規劃災防跟救災訓練，每一個後憲都應該盡全力參與，強化會員的防災救援能力，並與社會各界、政府各單位，都建立起深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、為城市安全，甚至於地方的發展注入專業的力量。

賴清德進一步說，後備力量不只存在於名冊的編制，而是真實存在社會每一個角落，形成一股看不見，但卻是最堅實的安全網，也只有這樣，後憲這種精神才可以跨越世代、跨越職業、跨越黨派立場，才能夠把整個社會緊緊地連結在一起。

賴清德也提到，最近他常講一段話，民主政治就是政黨政治，政黨政治彼此競爭，不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要，「平時不同政黨，競爭又合作，但對外我們就是團結一致，我們只有一個國家，我們一起努力、一起奮鬥」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

張文「長達3小連續作案」 她要蔣萬安說清楚破網：別推給警察

憲訴法違憲！林濁水示警：藍白綠惡鬥不會告一段落 惡況恐升高

北捷隨機砍人案後藍委爆集體赴中！律師酸：怎麼看都不正常