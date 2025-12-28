讚普亭非獨裁、擁抱習近平卻彈劾民選總統 賴清德：藍白令人費解

朝野僵局持續，藍白4度封殺國防特別預算，115年度總預算案也尚未審議。總統賴清德近日接受專訪今（28）晚播出，他認為在野稱支持國防卻不付委有違常理，民主政治應是少數服從多數、多數尊重少數，必須開會讓預算進入討論，不然即屬程序不正義；對於被提彈劾案，賴正面回應稱，「在野聯盟令人費解，讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，擁抱中國國家主席習近平，卻對台灣民選總統要彈劾，社會自有公道。」

藍白稱支持國防預算卻不審 賴：有違常理

賴清德接受《話時代人物》專訪，特別選址在軍備局209廠，強調投資國防就是投資和平，還能同時帶動相關產業發展，並重申國防自主重要性，以及打造「台灣之盾」絕對有所必要。

針對藍白持續封殺國防特別預算，未審中央政府總預算，主持人提問認為藍白的目的為何。賴清德指出，他覺得很難理解，在野言必稱支持總預算，可是不願意付委，言必稱支持國防預算，也不願意付委，這有違常理。

賴清德還援引了司法院釋字499號釋憲文，指出民主政治就是少數服從多數，但多數要尊重少數，在野黨不斷強調少數要尊重多數，但忘了多數也要尊重少數，尊重就是會一定要開、預算要進入討論、讓少數人可以去參與表決，但在野都不願意，程序不正義，很可惜。

提「喬王」王金平 賴清德：不可能隨便逕付二讀

賴清德說，過去他擔任立委12年，時任立法院長王金平就是照憲政程序來，不可能隨隨便便逕付二讀，立法院是委員會中心主義，沒有到委員會審查是違反民主程序的。希望在野了解國家只有一個，不妨在「民主程序」上競爭，明年底選舉就來了、2028總統選舉又有人開始討論了，如果認為民進黨沒有道理，可以訴諸民意，而不是用立法院多數、用議事程序來杯葛。

另對於藍白提出總統彈劾案，將於明年5月19日表決。賴清德指出，國民黨跟民眾黨的在野黨聯盟令人費解，他們公開讚賞普亭不是獨裁者，也擁抱習近平，卻是對台灣民選的總統彈劾，這個社會會自有公道。

