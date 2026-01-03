讚曹西平敢說、敢面對 陸一龍嘆他猝逝「演藝圈的遺憾」

電影《大咖時代》今（3）日早上開鏡，左起蔡瑞雪、導演洪成昌以及林子閎。（杜欣穎攝）

電影《大咖時代》3日一早開鏡，導演洪成昌以及演員陸ㄧ龍、林子閎、蔡瑞雪、安婕希等人接受媒體聯訪。日前猝逝的曹西平，曾經待過華視，而同樣待過華視的陸一龍遺憾表示，他是這個圈子的遺憾，並稱讚曹西平是一個非常有個性的藝人，「小我10歲，他敢說敢面對，所以紅的比較慢，他唱歌、造型都是一流的。」他直說：「希望這種藝人可以活得越久越好。」

儘管大曹西平10歲，陸一龍身體還是相當硬朗，提到自己如何保持健康，他說：「我這個人沒什麼好計較，我當第八主角、臨演我都來，放輕鬆一點，人家多一年多一歲，我多一年少一歲，放輕鬆就對了。」他更笑稱自己健檢都沒有紅字，「醫生叫我話講少一點更好，我想說我不用再好了，能給大家歡樂這樣就好。」

電影《大咖時代》今（3）日早上開鏡，左起蔡瑞雪、林子閎以及陸一龍。（杜欣穎攝）

在片中飾演林子閎妹妹的安婕希，自認超級社恐，被問到昔日一起合組過「Dears」的搭檔簡廷芮捲入「粿王風波」是否有關心對方？她坦言，近期兩人都只有在IG限時動態上互動，沒有特別聯絡，但她也表示：「希望她新的一年一切都好。」

擔綱男主角的林子閎，這次飾演紅不起來的素人演員，他過去曾是男團SpeXial的成員，同樣來自SpeXial的連晨翔與劉品言迎來寶貝女兒，被記者問起是否有祝福對方，林子閎先是支支吾吾了一會，隨後回答：「當然還是有給祝福！」但之後又害羞補充：「我回去說一下。」

