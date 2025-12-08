讚最懂城市治理！王炳漢力挺陳見賢參選新竹縣長

新竹縣議會副議長王炳漢（前排左四）8日再度強調，地方唯一支持陳見賢（前排左三）參選縣長，並強調陳見賢多年深耕地方建設，只有陳見賢才能夠讓新竹真正往前發展。（本報資料照片／陳育賢新竹傳真）

新竹縣竹北市西區近年正快速成長，新竹縣議會副議長王炳漢8日表示，未來的縣長必須具備「跨局處整合、行政協調、城市治理」3大能力，針對國民黨縣長提名布局，他今天再度強調，「地方唯一支持陳見賢」，並強調陳見賢多年深耕地方建設，唯一能夠讓新竹真正往前發展。

王炳漢指出，陳見賢過去在交通改善、教育擴建及重大建設協作上成績明確，行政經驗完整、治理方向清楚，是最能帶領西區穩健前進的縣政領導者。

陳見賢上月宣布參選新竹縣長，現場獲得議長張鎮榮、副議長王炳漢、國民黨團書記長張良印、多位議員與12位鄉鎮長支持，也有跨黨派議員站台，包括勞動黨羅美文、無黨籍鄭美琴、鄭朝鐘與何智達等人。此舉被視為地方社會對陳見賢高度信任與施政能力的肯定。

王炳漢說，他回顧竹北發展並非近年才起步，而是早在十多年前陳見賢擔任竹北市民代表會主席時就已奠定基礎。當時陳提出「烏魚季」與「新月沙灣觀光」構想，以季節活動結合海岸休憩帶動城市品牌，並獲葉芳雄、楊敬賜與何淦銘3任市長採納、持續推動，形成竹北觀光的早期底蘊。

在擔任議長期間，陳見賢更深化新月沙灣建設，並協調縣府資源，讓海岸線從單點景觀升級為具延展性的公共空間。

近年王炳漢持續推動西區多項基礎建設，包括爭取縣府投入1225萬元改善蓮花路、鳳岡路五段路面，並長期協助5所學校弱勢學童。他指出，竹北西區人口逐漸成長，交通、公共服務乃至未來社會住宅等需求迫切，需要具備整合力的縣長，陳見賢不僅懂行政，更理解竹北發展的歷史與問題癥結，是最適合帶領竹北向前的人。

陳見賢辦公室執行長何淦銘則表示，感謝王炳漢長期投入西區建設，也感謝此刻以行動支持陳見賢。他強調，陳見賢團隊將與所有支持力量攜手，以穩健、務實的理念，讓新竹縣在既有基礎上持續前進。

