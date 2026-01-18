即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

《中天》記者兼主播「馬德」林宸佑因涉《國安法》案件遭收押，民眾黨嘉義市長參選人、立委參選人張啓楷今（18）日再度聲援，稱「馬德」非常優秀監督執政黨，除要求司法勿枉勿縱外，更質疑證據是否明確；他更提及民眾黨前主席柯文哲、前立委蔡正元所涉案件，呼籲別再破壞台灣法治的根。對此，民進黨新北市議員卓冠廷則回嗆，檢院收押禁見的聲明稿，明確指涉林男拿了錢，除非是假的，不然怎麼護航？





今早10時，黃國昌在民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、民眾黨秘書長周榆修、宜蘭縣長參選人陳琬惠等人的陪同下，前往交通部集思會議中心國際會議廳，出席「民眾黨2026共同政策綱領記者會」，並於會前接受媒體聯訪。

張啓楷憤怒表示，「台灣好不容易走過『白色恐怖』，希望不要來了『綠色恐怖』，《中天》主播『馬德』的事情，啓楷非常震撼，我是在台灣解嚴前後開始擔任記者，台灣非常多的人流血、流汗甚至犧牲生命，好不容易爭取到民主自由跟法治」。

「『馬德』的事情非常、非常嚴重」，張啓楷稱，他從昨天開始到現在，幾乎是覺得心中壓了一塊大石頭，台灣真的在走回頭路嗎？國際媒體會怎麼看馬德這個事件？牽扯到國安、用國安法辦人與媒體人。

「馬德非常優秀啊，他監督的是執政黨啊！」，張啓楷聲稱，大家印象最深刻的，就是他一直追問民進黨團總召柯建銘誰是雜質？誰是中共同路人？也曾跟聯電前董事長曹興誠、前立委賴品妤（交鋒），這樣一個記者被用國安法辦，他們除了要求勿枉勿縱的同時，也要請教證據夠明確嗎？需要嚴重到用《國安法》來辦人嗎？

他強調，「我們是一個好不容易走過戒嚴的國家，前陣子我們才看到『倒退嚕』的南韓，經調查的南韓前總統尹錫悅，為掌握權力、民調一直掉，不惜犧牲國家安全，檢察官怎麼起訴他，求處他死刑，說是破壞憲法、挖到南韓法治的根，求處死刑」。

「不只南韓，我們的人權、言論自由受到多大的一個挑戰？」，張啓楷又稱，大家昨天聽到「馬德」的事情後，已經有媒體報導，請問黨檢媒又一體了嗎，開始偵查不（編按：大）公開了嗎？在要求勿枉勿縱的時候，請黨檢媒自制，而且要拿出明確證據。

他質疑，到目前為止，檢方說「馬德」拿了幾千塊或幾萬給現役軍人，隨後把重要的軍事資料拿給中國籍人士，這夠明確嗎？請問幾千塊可以去收買一個人？是怎樣非常嚴重、非常重要的軍事資料嗎？一方面說不公開，一方面有些媒體已經大肆報導了。

張啓楷宣稱，「請黨檢媒自制，不只柯文哲事件，從蔡正元一路下來，就像柯案時法官講，台灣民眾對司法的公信力非常低了，司法已經非常脆弱了，請不要再破壞台灣法治的根，更嚴重的是這次事件牽扯到國安法與新聞媒體，請不要造成台灣民眾的寒蟬效應，也不要讓媒體採訪、做評論或監督政府時，變得噤若寒蟬，那台灣還是個民主國家嗎？」

他並呼籲稱，請注意看國際上怎麼來看這個事情，為了台灣的民主法治，大家要共同努力，不要一直踐踏，再這樣下去，台灣不只「倒退嚕」而已，而會變成國際笑話。

對此，卓冠廷回應，此事涉及國安，應等待案情好好檢視，這時也是讓大家辨別有誰是中共在台協力者的關鍵時刻；一般而言，遇到這種案件，若跟這位人士有交情或同屬一個陣營，大家採取的作法是「夾著尾巴做人先不評論」，等待證據比較充分之後，無論是起訴前資訊的流出、雙方攻防，或起訴後依照起訴書，在審理中攻防。

快新聞／讚林宸佑優秀監督！張啓楷提柯文哲、蔡正元轟司法 卓冠廷回嗆了

民進黨新北市議員卓冠廷。（圖／民視新聞翻攝）

他強調，在這幾年台灣社會中，大家也都經歷非常多法律案件，知道是怎麼一回事，但詭異的地方是，第一時間居然起訴書還沒出來，橋檢與橋院對外說明的聲明稿，就表達有證據指控林宸佑拿了錢，買通軍方人士，接著軍方人士把資訊洩漏給中共，因此除非是假的，不然怎麼護航？

卓冠廷感嘆，但是台灣有非常多的名嘴、黨政人士，在這個時間卻跳出來搶先護航，社會自有公斷，「為什麼在個時間會氣急敗壞的出來護航？到底你們本來就是同一夥，還是你們因為交情，而把國安完全置於身後，社會自有一把尺」。







