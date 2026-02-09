讚林義雄將悲劇化為大愛 王婉諭談轉型正義：把糟糕的事成為後世警醒

提及46年前的林宅血案，時代力量黨主席王婉諭說，林義雄將個人的巨大悲劇，化為對這片土地的大愛。（資料照片／時代力量提供）

46年前的「林宅血案」近日再度引發關注，時代力量黨主席王婉諭發文表示，受害人家屬林義雄將個人的巨大悲劇，化為對這片土地的大愛。對於轉型正義，她說，透過持續不斷的努力，讓過去發生那些很糟、很糟糕的事，能夠成為後世的一絲警醒，讓悲劇不再重演。

王婉諭說，面對家破人亡的人間地獄，林義雄選擇了一條最艱難、卻也最溫柔的路。林將個人的巨大悲劇，化為對這片土地的大愛，沒有選擇復仇，而是致力於提昇台灣人的心靈，投入深層的文化紮根與精神建設。

王婉諭表示，林義雄深刻地相信唯有落實「人民作主」，讓人民真正成為國家的主人，才能讓獨裁者無法再恣意迫害異己，才能從制度上根本阻擋發生在他身上的悲劇，再度發生在任何一個台灣家庭身上。

王婉諭提及，1991年，林義雄成立「慈林教育基金會」，經年累月地舉辦營隊、研修班，培育了無數有志於公共事務的青年。慈林更設立了「台灣社會運動資料中心」，保存了百年來台灣珍貴的社運史料，成為台灣最重要、也最無可取代的社運專門圖書館。

王婉諭也說，回望台灣的民主歷程，可以說有一整代投身改革的人，都是廣義上「林義雄學校」的學生。他們或許曾在林義雄身邊工作，耳濡目染；或許是被他在苦行路上的背影、被他的靜默與堅持所感召，進而義無反顧地投入了公共事務。

2016年內湖曾發生隨機殺人事件，王婉諭的女兒「小燈泡」遇害。回憶這段往事，王婉諭說，在她自己的事情發生後，當她帶著破碎的心嘗試參與公共倡議、試著去了解這座島嶼的歷史時，驚訝地發現：那些引領她前行、讓她學習的前輩中，有很多人的身影裡，都映照著慈林的精神。就是在那時，她才真正了解林義雄的故事。

王婉諭進一步說，甚至直到後來，她加入了時代力量。而這個政黨的誕生，追本溯源，也是林義雄催生「公民組合」的組黨運動下，所結出的果實。她不認識林義雄，但她跟很多人一樣，受到很多因林義雄感召而無私奉獻社會的人的照顧。

王婉諭續指，雖然每次讀到林義雄的故事，都讓她心痛。但在那份痛楚之外，也讓她感到一股超越悲傷的溫暖。那是關於身為一個台灣人，能與前人共同感受一路走來的辛酸血淚，並從中獲得勇氣的過程。

在談到轉型正義為何，王婉諭認為，也許就是透過持續不斷的努力，讓過去發生那些很糟、很糟糕的事，能夠成為後世的一絲警醒。讓悲劇不再重演，讓大家稍微能夠相信：正是因為足夠認真地反省，才具備了某種程度「告別過去、走向未來」的資格。

王婉諭指出，這次關於血案的爭議，毫無疑問，是一件令人遺憾的事。但是，大家此刻能做的，就是不斷發出聲音，去講述歷史。讓更多人一起體會台灣歷史上曾經的戰慄，去感受獨裁體制下帶來的壓迫與血淚，讓更多的麻木，轉化為有知覺的感受。

王婉諭說，如此，也許就能將這個糟糕的事件，轉化為推動力，讓台灣在轉型正義的路上，再邁進一步。



