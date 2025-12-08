讚柯志恩「外來貴婦變鄰家女孩」 陳學聖：看「那口氣」能抓到就上去了
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
隨著時序將邁入2026地方縣市長選舉年，民進黨擬參選人也即將進入初選，國民黨人選及藍白合仍無具體進展，前藍委陳學聖，今（8）日在網路政論專訪中表示，藍營就大方點「2026讓小2028得大」，讓白營感覺到信賴，雙方建立共識後，2028很多東西可以談，「否則縣市長這局沒有呈現出讓的誠意，雙雙打破頭，那2028很難講」。
陳學聖今日接受黃光芹《中午來開匯》節目專訪表示，2026年縣市長選舉藍綠各有一個單點突破大翻轉，若藍營拿到高雄、綠營拿下新北，即使其他縣市有輸贏，事實上黨的主席都是勝選者；若選後結果仍維持現狀，新北及高雄藍綠都沒輸掉，那就回到其他縣市觀察，他也直言，目前直轄市之台北、桃園、台中，國民黨繼續執政機率高。
「民進黨要出來選的人都在摩拳擦掌，但是國民黨還無法整合出自己人，遑論與白營合作。」陳學聖指出，藍營所執政的省轄市的城市有危機，第一個原因是2022國民黨選得太好了，到目前狀況國民黨無法維持這麼好；第二個原因則是，大部分縣市長都兩任到期，卻仍在藍白合中無法確定最強人選。
陳學聖直言，若藍白不明情況持續下去，二線城市可能一不小心就掉了2、3個，宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市都有可能；不過不諱言，恐因為國民黨選黨主席時程後推，也進而影響2026大選所有時程。
陳學聖更以宜蘭縣為例表示，有意參選的國民黨立委吳宗憲，其意見就與宜蘭縣議會議長張勝德不一樣；張認為最強人選應該藍白一起比民調，但是吳認為應藍營先比出民調，之後再藍白比，「這就可以吵很久，吵著吵著時間就過去了」。
對此，陳學聖提出解方，藍營不妨就大方點「2026讓小2028得大」，讓白營感覺到信賴，雙方建立共識後，2028很多東西可以談，「否則縣市長這局沒有呈現出讓的誠意，雙雙打破頭，那2028很難講」。
而針對民眾黨前主席柯文哲日前對於藍白合表示，盼國民黨勿再讓民調3%、6%，陳學聖認為，恐怕柯心中2024藍白合破局的結仍未解開、持續糾結，此對於2026及2028的藍白合並非好事，顯示在柯心中，即便過了2年，藍白合還是回到信任度不夠的原點。
此外，陳學聖也提到，國民黨立委柯志恩欲參選高雄市長，雖然原就是屏東出身，但是鄉親都以為她是台語不輪轉的「外來貴婦」，不過她現在也轉變為親切鄰家女孩，面對原本的頹勢已大有改變。
陳學聖也說，高雄市長這次綠營是第二級的候選人，不是最強而是中等的，所以國民黨不難打，就看柯志恩「那口氣」有抓到沒？抓到了就翻上去了。沒有那就是命了。韓國瑜就是「那口味」讓高雄人喜愛，祝福柯志恩抓到那口味。
陳學聖也談及民眾黨立委張啓楷在嘉義市、彰化縣舉棋不定，陳學聖則表示，原本白營認為張在嘉義有很大機率可選上，但礙於曾一度動念到彰化參選，反而使得嘉義在地民眾感覺遭「劈腿」，而對選情有影響。
針對國民黨台中市黨部昨日舉辦黨慶，台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文同框相擁，盧兩度呼籲支持鄭主席，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭麗文則直呼，台中風和日麗，「因為太陽就在這邊！」
對此，陳學聖表示，盧秀燕選舉無敗績、被稱為不敗女王是有原因的，代表其政治判斷準確度，而日前的黨主席選舉及非洲豬瘟，都是提前的「震撼教育」，只會使盧調整更多、更能面對之後的逆境與困境。陳學聖大為看好盧秀燕及鄭麗文互相成全，將對國民黨未來發展更有利，國民黨將由女性帶領出新風氣。
