讚桃園奪中央大獎 前藍委酸民進黨只會強調「拜幾間廟」

桃園市府獲得中央「坡地金育獎」直轄市第一與4項大獎，前藍委陳學聖大讚張善政不花俏、務實的作法獲得肯定，反指民進黨重視的是「看得見的活動」、「聲量效果」、「拍幾間廟、跑幾個點」。（摘自桃園市府官網）

國民黨前立委陳學聖今天在臉書發文，稱讚桃園市長張善政不花俏、務實的作法獲得中央「坡地金育獎」直轄市第一與4項大獎。並指民進黨已開始點名各種要參選桃園市長人選，最後陳學聖以「強調拜幾間廟的路線？政治亂秀路線？」暗諷總統府副秘書長何志偉，強調「相信大家心中已有答案。」

陳學聖在文中提到，中央最近公布「坡地金育獎」，外界幾乎沒有討論，因為它沒有聲量、沒有舞台效果，也沒有演唱會效應。但這個獎，反而象徵一座城市最關鍵、最不能出錯的治理能力。桃園在張善政帶領下，一口氣拿下 直轄市第一名與四項大獎。

陳學聖說，這是過去前市長鄭文燦任內從未拿過的肯定，而且是由民進黨中央政府所頒發，更具意義。他又說，山坡地保育，好說不好做，「理工男」張善政的作法不花俏，卻務實有效，如衛星、無人機抓違規，土石流透過LINE BOT即時回報，水保線上化、透明化。陳學聖表示，這些做法不會帶來聲量，卻能在關鍵時刻守住人命。

陳學聖也提到，反觀民進黨長期推崇的市政風格，重視的是「看得見的活動」、「聲量效果」、「拍幾間廟、跑幾個點」。所以在高雄看到美濃大峽谷、仁武垃圾山、山坡地破碎化問題持續惡化。他又說，最近民進黨開始點名各種要參選桃園的人選，不管人名換成誰，代表的都是同一套「重表演、輕治理」的政治文化。

陳學聖暗諷，「強調拜幾間廟的路線？政治亂秀路線？」或者是像張善政這樣，把城市最看不見的地方顧好的務實路線？相信大家心中已有答案。

