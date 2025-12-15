讚桃機第三航廈真的好美 林佳龍：讓台灣的國門印象再度升級

記者李鴻典／台北報導

桃機第三航廈北登機廊廳1日起試營運，曾經擔任交通部長的外交部長林佳龍今（15）天表示，第三航廈北登機廊廳挑高的候機室、人性的充電座椅、大面積的玻璃帷幕，都讓台灣的國門印象再度升級。他大讚，桃機三航廈真的好美，期待成為北登機廊廳的幸運兒。

第三航廈北登機廊廳12月1日試營運。（圖／翻攝自交通部次長林國顯臉書）

林佳龍說，從交通部長到外交部長，桃園機場是他在兩個職務之間的交集點。過去在交通部，他的任務是建設好「國門」桃園機場，歡迎全世界的旅客走進台灣；現在來到外交部，則是從桃園機場出發，要帶著台灣自信地走向全世界。

​林佳龍表示，擔任外交部長後，進出桃園機場的次數就更加頻繁，也看見第三航廈主體建物逐漸成形，最近桃園機場第三航廈北登機廊廳開始試營運，挑高的候機室、人性的充電座椅、大面積的玻璃帷幕，都讓台灣的國門印象再度升級。

林佳龍說，從交通部長到外交部長，桃園機場是他在兩個職務之間的交集點。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍回憶，還記得當初接任交通部長時，桃園機場第一、第二航廈已經過度負荷，台灣亟需第三航廈的建設維持航空樞紐的地位，他既受國人託付，就要努力將第三航廈的工程重回正軌。

​於是，他與交通部航政司、桃園機場公司的同仁一起重新檢視設計，在保留國門意象的亮點之下，刪減過度繁複且不適合台灣氣候的設計，降低工程難度。同時因應當時原物料價格調漲，我們也以務實算標的態度，在行政院的支持下，提升預算規模。

​終於，第三航廈的主體工程在2021年3月順利發包，當時我們預見未來台灣缺工挑戰將越來越嚴峻，也因此放寬雇用外籍移工的限制，讓工程可以順利的步步推進。

林佳龍說，看著北登機廊廳能獲得國人的肯定，他的內心十分的歡喜，就像是看著孩子，正在慢慢長成當初心中期待的模樣，也讓我們更期待在2027年迎接第三航廈全面落成啟用。

第三航廈一年可服務4,500萬人次，超越第一、第二航廈的總和，這項工程巨大且繁複，但他相信交通部、桃園機場聚集台灣最優秀的工程團隊，一定可以應對各種挑戰。

林佳龍說，期待在不久的將來，自己也能成為從北登機廊廳出入境的幸運旅客，親身體驗它的舒適與貼心，在這裡好好充飽電，再以桃園機場為起點飛向世界。

