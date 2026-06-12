讚沈伯洋可能當選市長！蔡其昌替棒球迷請命

▲蔡其昌表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢越來越好，非常有可能當選台北市長。（圖／記者邱曾其攝，2026.06.12）

[NOWNEWS今日新聞] 民進黨立法院黨團總召、中華職棒大聯盟會長蔡其昌今（12）日表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢越來越好，非常有可能當選台北市長，因此先拜託一定要多多支持棒球，如同棒球迷所講的，「伯洋你要記得，大巨蛋是棒球場」。

民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷發起「北高連線」，於今日推出 DPP（民主進步黨） 線上應援行動，並發布捐款回饋品「台灣狼城市聯名版限量球衣」。

蔡其昌表示，很開心吳沛憶、黃捷兩位新上任主委能邀請他出席活動，新人新氣象，想到這麼棒的點子，用年輕人、棒球迷最愛的元素，帶領黨部年輕化、活力化；他也說，不論是政治、企業，或者各個領域，不斷用棒球元素，強化台灣各界對棒球的支持，也歡迎國民黨使用報球服裝。

讚沈伯洋聲勢好

蔡其昌提到，沈伯洋是資深的棒球迷，各縣市只要支持棒球的縣市長多當選一些，那棒球就有機會。他說，若縣市首長覺得台灣還有室內棒球場的需求，持續地跟球團合作來興建室內棒球場，相信台灣的球迷會很開心。

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蔡其昌提到，這個星期都在下雨，延賽延得一塌糊塗，且暑假將到，又非常的炎熱，所以若未來當選的縣市首長，願意改善棒球場的施政順序往前排，對基層棒球發展一定會越來越好。

「我看這沈伯洋聲勢越來越好，非常有可能會當選台北市長！」蔡其昌說，他要拜託沈伯洋未來若當選，一定要多多支持棒球，如同棒球迷所講的，「伯洋你要記得，大巨蛋是棒球場，這句話一定要記得」。

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