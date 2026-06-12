讚沈伯洋可能當選市長！蔡其昌替棒球迷請命
[NOWNEWS今日新聞] 民進黨立法院黨團總召、中華職棒大聯盟會長蔡其昌今（12）日表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢越來越好，非常有可能當選台北市長，因此先拜託一定要多多支持棒球，如同棒球迷所講的，「伯洋你要記得，大巨蛋是棒球場」。
民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷發起「北高連線」，於今日推出 DPP（民主進步黨） 線上應援行動，並發布捐款回饋品「台灣狼城市聯名版限量球衣」。
蔡其昌表示，很開心吳沛憶、黃捷兩位新上任主委能邀請他出席活動，新人新氣象，想到這麼棒的點子，用年輕人、棒球迷最愛的元素，帶領黨部年輕化、活力化；他也說，不論是政治、企業，或者各個領域，不斷用棒球元素，強化台灣各界對棒球的支持，也歡迎國民黨使用報球服裝。
讚沈伯洋聲勢好
蔡其昌提到，沈伯洋是資深的棒球迷，各縣市只要支持棒球的縣市長多當選一些，那棒球就有機會。他說，若縣市首長覺得台灣還有室內棒球場的需求，持續地跟球團合作來興建室內棒球場，相信台灣的球迷會很開心。
蔡其昌提到，這個星期都在下雨，延賽延得一塌糊塗，且暑假將到，又非常的炎熱，所以若未來當選的縣市首長，願意改善棒球場的施政順序往前排，對基層棒球發展一定會越來越好。
「我看這沈伯洋聲勢越來越好，非常有可能會當選台北市長！」蔡其昌說，他要拜託沈伯洋未來若當選，一定要多多支持棒球，如同棒球迷所講的，「伯洋你要記得，大巨蛋是棒球場，這句話一定要記得」。
更多 NOWNEWS 今日新聞 報導
殷偉成藍營新戰神？吳沛憶：我們沒有想要找誰吵架！
蔣萬安喊廢除監察院 沈伯洋批不回市政：像選總統「有點怪」
強調「毒駕零容忍」 賴清德：持續溯源斷根打擊毒品
其他人也在看
富邦金股東會》蔡明興為股價抱屈「現在蠻低的」 明年股利有望比今年更高
富邦金（2881）今（12）日上午召開一年一度股東會，今早股價寫129元歷史新天價，但董事長蔡明興會後被問到股價他仍然「報屈」，舉1~5月「調整後」每股獲利破11元來看，他說「現在股價蠻低的」，只走了五個月，還有七個月時間可以努力，創造更好的佳績」，估12倍是富邦金合理本益比，相較科技股，富邦金「相對非常便宜，甚至有偏低的現象」，至於展望明年股利，他也很明確表示，會比今年更高。
賴清德、魏哲家同框 出席屏東科學園區半導體供應鏈專區動土典禮
屏東科學園區半導體供應鏈專區今（12日）舉行聯合動土典禮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家與供應鏈廠商等產官學研代表都將出席，Yahoo新聞全程直播。
「愛你的不好，它就會變美！」張柏芝46歲金句爆紅：45+才是女人最有魅力的時候
從「玉女掌門人」到三個孩子的媽媽，張柏芝近期在《L'OFFICIEL HONG KONG》6月號專訪與「雅迪摩登之夜」生日舞台上暢談自我。她在一句「你要愛你的不好，你要愛你的不美」中引發共鳴，成為女性自愛的金句，也讓她通透從容的形象深植人心。
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
賴清德提名監委 蔣萬安質疑：民進黨長年主張廢監院 籲藍白否決全部名單
總統府昨天公布總統賴清德提名監察委員名單。台北市長蔣萬安今天表示，現在重點是監察院存廢問題，非人選問題，廢除監察院是民進黨長年主張，他也認為應廢監察院，建議藍白否決全部監委提名名單，凍結監察院運作後，爭取朝野共識修憲。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
SpaceX台廠有哪些？外資狂撤台股衝太空 專家示警：5地雷讓神話翻車
全球太空龍頭SpaceX預計於6月12日在美掛牌，代號SPCX，募資規模達750億美元，將創史上最大IPO紀錄，吸引全球資金注目，甚至近日外資超賣台股，也被認為和SpaceX有關。不過，財經專家示警，恐有5大原因讓SpaceX IPO徹底失敗。
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
張書偉涉閃兵出庭！被追問「地中海貧血」全程沉默
即時中心／林韋慈、許雯絜報導男團Energy成員張書偉涉嫌閃兵一案，遭新北地檢署起訴並建請量處2年8月徒刑。新北地方法院今（12）日上午開庭審理，傳喚張書偉出庭應訊。張書偉上午約9時許，在律師陪同下抵達，面對守候媒體詢問時未發表回應，隨後快步進入法院。
台灣「火球男」劉致榮因傷勢所苦遭紅襪球團釋出！暫無返台計畫續拚美職
體育中心／綜合報導效力於美職波士頓紅襪體系的台灣投手劉致榮，日前遭球隊釋出結束長達6年多的合作關係，而他也在台灣時間12日凌晨，在個人社群用中英文寫下告別感言，除了感謝球團多年來的照顧，同時劉致榮也強調會繼續留在美國打拚，根據經紀公司表示，目前他暫無返台打中職的計畫。
新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏...
民進黨北高連線！黃捷、吳沛憶合推「超酷城市球衣」 限量發行要搶要快
即時中心／陳奕劭、彭雨桐報導民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷發起「北高連線」，推出民主進步黨線上應援活動，今（12）日發布捐款回饋品「台灣狼城市聯名版限量球衣」，民進黨台北市長參選人沈伯洋與立委兼中華職棒總會長蔡其昌也到場加油。民眾在線上網頁捐款民進黨北高黨部3000 元，即可獲得限量城市球衣，第一批捐款者將於7月底收到新球衣。
美軍擊落兩架伊朗自殺式無人機 荷姆茲海峽商船險遭襲擊
美國官員於週四證實，美軍在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）擊落了兩架來自伊朗的自殺式攻擊無人機。當時德黑蘭當局疑似企圖攻擊行經該海域的商船，這起事件也讓美伊兩國在波斯灣地區的緊張局勢再度升溫。
鄭麗文：鄭習會未談統一問題 未來若改變現狀須尊重台灣人民意願確保福祉
國民黨主席鄭麗文訪問華府期間，在接受美國國家公共廣播電台節目專訪時表示，訪問中國大陸期間沒有和中共總書記習近平談到統一問題。鄭麗文並強調未來如果現狀有所改變，台灣人民的意願必須受到尊重，同時也必須確保任何這樣的改變，都有助於兩岸所有人民的福祉。
路人批盧秀燕被抓包？江和樹：綠營幕僚假冒
[NOWNEWS今日新聞]台中市長盧秀燕正在歐洲參訪，卻有大批網友灌爆臉書留言區，挖苦她「畢旅好玩嗎」？電視媒體播報新聞後，被民眾黨市議員江和樹抓包，街訪的2名路人竟是民進黨議員陳雅惠服務處主任與里長...
德籍前世錦賽銅牌中鋒報到！ PLG 洋基工程教練團重磅補強
台灣職籃 P. LEAGUE+ 新軍新竹洋基工程籃球隊（Yankey ARK）教練團補強不停歇，繼日前宣布德國籍主帥馬修斯掌兵符後，昨（11）日再度祭出重磅外援，宣布同樣來自德國、擁有極其輝煌國際賽與歐陸職籃資歷的史蒂芬（Stephen Arigbabu）正式加盟，將出任球隊新賽季的助理教練。這對德籍「雙帥」教練團的正式合體，無疑宣告洋基工程將徹底引進最正宗、講求嚴格戰術紀律與細節的歐陸籃球體系。曾與「德國坦克」並肩作戰！奪世界盃銅牌、兩度問鼎德甲總冠軍現年來自德國的史蒂芬，在球員時期是一位作風強悍、基本功紮實的禁區主力中鋒。在強敵環伺的歐洲頂級聯賽中，他曾征戰德國職籃甲級聯賽（BBL）多年，憑藉優異的籃板保護與禁區策應能力，生涯兩度率隊奪得德甲總冠軍的至高榮譽。此外，他也曾赴義大利、希臘等高強度職籃聯賽發展，累積了極為雄厚的跨國賽事經驗。更令台灣球迷振奮的是史蒂芬輝煌的國家隊生涯。身為德國男籃黃金世代的主戰內線，他曾無數次披上國家隊戰袍出征國際大賽，更與前 NBA 傳奇超級巨星「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）在禁區內並肩作戰多年。兩人聯手在國際賽場上屢創史詩級奇蹟，
畢業生怒噓！AI真的會搶走工作？微軟總裁Brad Smith：焦慮有道理，點名5大關鍵軟實力，未來工作不只是寫程式
當人工智慧（AI）成為全球科技產業最熱門的關鍵字時，美國大學校園卻出現另一種聲音。微軟（Microsoft）副董事長暨總裁Brad Smith近日發表題為《AI、工作與下一代》（AI, Jobs, and the Next Generation）的長文，直言今年美國多所大學畢業典禮上，只要演講者提及AI，現場便可能出現噓聲與反彈聲浪。他認為，這對科技產業而言......
最髒不是馬桶！前五星級飯店員工揭「這1物不敢使用」 網爆共鳴：該廢除
不少人出遊過夜都會選擇入住飯店，最怕遇上衛生問題，若住進骯髒的房間，恐怕會毀掉整趟旅程的好心情。有些飯店雖然看似乾淨，但其實房內隱藏了很多細菌。一名前五星級飯店的員工在網路上分享，直言不會使用的床上的抱枕，引起其他網友熱議。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
高配息越領越窮？富達專家示警：高殖利率背後藏4大風險
在高股息ETF、高收益債券及備兌買權策略熱潮帶動下，市場近年掀起一波追逐高配息商品風潮。面對通膨壓力、利率走向與經濟成長前景仍充滿不確定性，不少投資人將高殖利率視為資金避風港。然而，富達國際提醒，高股息或高殖利率不等於高報酬，若只追求表面收益率，反而可能掉入「收益陷阱」。從信用品質惡化、過度槓桿、資本侵蝕到犧牲未來上漲空間，高殖利率背後其實隱藏四大風險，甚至可能出現「領了股息卻賠掉本金」的情況。