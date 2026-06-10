讚沈伯洋抓到問題核心！張景森批蔣萬安「典型亂答」：人家問未來，你卻只談宣傳
台北市「台北大縱走」與「大台北天際線」議題近日引發討論，民進黨立委沈伯洋質疑台北山林步道系統的整體規劃與未來發展方向後，台北市政府隨即提出回應。對此，前行政院政務委員張景森9日在臉書發文表示，沈伯洋提出的議題其實很有意義，雖然提問方式還不夠精準，但確實抓到了問題核心；反倒是蔣萬安市府沒有正面回應問題，問的是山林系統下一步怎麼走，答的卻是參與人數、滿意度與活動成果，根本是「典型亂答」。
張景森指出，沈伯洋真正關心的其實是台北郊山路網、接駁服務、入口設施、公共設施以及步道系統化管理等問題，也就是在柯文哲市府完成「台北大縱走」之後，蔣萬安市府是否有進一步推動下一階段升級工程。
他認為，這原本是一個很明確的市政問題。如果北市府真的有持續推動，就應該清楚說明新增或改善了哪些路線、補上哪些斷點、增加哪些接駁服務，以及廁所、飲水、入口設施與指標系統有哪些具體提升。
然而，張景森批評，北市府端出的卻是大縱走參與人數成長、滿意度調查、徽章集章活動以及草山觀瀑吊橋等內容。
「人家問的是郊山治理，蔣萬安團隊答的是ＯＯＸＸ。這就是典型的亂答。」
張景森直言，沈伯洋提出的是台北山林系統未來如何發展、如何升級的問題，但市府回應內容卻集中在宣傳成果與活動數字，沒有回答步道系統與公共服務究竟有哪些具體進步。
不過，張景森也認為，沈伯洋的提問仍有可以深化之處。他指出，「台北大縱走」與「大台北天際線」本來就是不同尺度、不同功能與不同使用族群的系統，未必需要強行連結，因此外界討論的斷點問題，不一定是最值得關注的焦點。
在他看來，真正該問的是：台北能不能成為一座讓市民下班就能上山、假日輕鬆親近自然的城市？
張景森表示，目前台北郊山最大的問題並不是缺少步道，而是整體服務品質遠遠落後於國際城市標準。許多登山口景觀凌亂、缺乏整體規劃，沿線也普遍缺少廁所、飲水設施、休息空間與清楚的指標系統。
他以四獸山為例指出，許多登山口至今仍給人雜亂無章的印象；而陽明山擁有世界級景觀資源，餐飲與休憩服務卻遠遠跟不上。
張景森更進一步批評，台北山域活動過於單調，長期以來只剩下散步與看風景，缺乏吸引年輕族群的野跑、攀岩、溯溪、露營、夜間活動、自行車越野等多元戶外運動規劃。
他表示，不少活動甚至還受到行政體系限制。例如國家公園步道不鼓勵野跑、部分溪流不允許溯溪、野營空間不足，攀岩場域更是長年缺乏規劃。四獸山過去原本有數條成熟攀岩路線，後來甚至遭到拆除。
張景森認為，真正值得討論的不是活動辦了多少、徽章發了多少，而是台北究竟有沒有把山林資源當成城市競爭力的一部分來經營，並透過更完整的規劃與管理，讓山林成為市民日常生活的一部分。
對於張景森的發文，沈伯洋也親自留言回應表示，自己其實曾多次提到登山中心、備品與設備租借、步道去水泥化、廁所改善以及國際化指標系統等議題，看起來與張景森的主張相當接近。
張景森則回覆表示，既然雙方方向相近，不如找個機會邀請蔣萬安一起公開辯論，讓市民直接檢視台北山林政策究竟做得如何，以及未來還能往哪個方向前進。
（圖片來源：張景森臉書、三立新聞網）
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