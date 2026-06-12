讚沈伯洋「很可能當台北市長」！蔡其昌替球迷請命：記得大巨蛋是棒球場

記者楊士誼／台北報導

身兼中職會長的立委蔡其昌，今（12）日與民進黨北高兩位黨部主委黃捷、吳沛憶，和台北市長參選人沈伯洋合體，推廣民進黨募款的限量版「城市球衣」，蔡其昌直言，沈伯洋的聲勢越來越好，非常有可能當選台北市長，也希望縣市首長們能支持興建、改善台灣現有的棒球場，他也當場對沈伯洋說「你要記得『大巨蛋是棒球場』」，諷刺大巨蛋經常被借去辦演唱會等活動，此話一出也讓沈伯洋笑了出來。

蔡其昌表示，吳沛憶跟黃捷兩位新上任黨部主委，自己很開心有年輕、充滿活力和創意的主委，可以在短時間內想到好點子，用棒球元素展現上任之後帶領黨部年輕化、活力化，也非常有行銷的頭腦。他也表示，站在中職會長的立場，很高興台灣各界不斷用棒球元素強化對棒球的支持，這沒有政黨與產業、性別、年紀的分別，強化民眾對棒球的印象也是強化台灣的印象，棒球產業也需要大家投入，才能有好的環境與薪資條件照顧與培養球員。

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蔡其昌說，沈伯洋的聲勢越來越好，也是資深棒球迷，自己在很多棒球比賽現場也看到沈伯洋，「只要支持棒球的縣市長多當選一些，棒球就有機會，因為台灣所有棒球場地都是地方政府的」，若縣市首長覺得台灣有室內棒球場需求而繼續興建室內棒球場，相信球迷都會開心。尤其這週下雨導致中職延賽一蹋糊塗，又要迎來炎熱夏季，若縣市首長願意持續支持興建、改善棒球硬體設備，若願意將棒球從施政優先順序中往前排，相信基層棒球發展條件一定會越來越好。

蔡其昌也直言，看到沈伯洋在這，自己一定要替棒球界講幾句話，「我看沈伯洋聲勢越來越好，非常有可能當選台北市長」。他也表示，因此要拜託，若沈伯洋當選一定要多多支持棒球，「你要記得『大巨蛋是棒球場』」，此話一出也讓沈伯洋笑了出來。

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