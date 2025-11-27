讚童子賢適合選台北市長！王世堅當「一日市長」笑：我有封幾位副市長
記者陳思妤／台北報導
民進黨由誰出戰2026台北市長選戰受到關注，壯闊台灣創辦人吳怡農已表態爭取，昨（26）日還公布5位民進黨潛在參選人的民調，其中民進黨立委王世堅以24.2%支持度排名第一。對此，王世堅今（27）日表示，黨內現在可能在跟高手們諮商了，自己不是最強的所以不敢奢望，民眾讓他當一日市長很感謝了，他還封了幾位「一日副市長」。他也認為，和碩董事長童子賢有能力、敢說話，要參選台北市長的話也是適合的。
王世堅今天受訪，被問到，怎麼看，有人推薦童子賢選台北市長？王世堅表示，很好啊，童子賢有企業經營的才能，事業確實做很不錯，包括對能源也有特殊的看法，認為可以引進小型核電廠比較安全，但還是希望童子賢可以說清楚，為什麼別的國家核電是髒的，但童子賢要引進的就是乾淨核能。他稱讚，童子賢有能力、敢說話，願意提出不同看法提供大家思考，這都是好的，在這樣前提下，他認為由童子賢參選台北市長是適合的。
至於自己是否要參選，王世堅則稱，自己已經當了一日市長。媒體追問，有考慮四年？王世堅直呼，不可能啦，首都市長非得派最強的出來選，黨內比他強的有好幾個，包括行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、民進黨立委莊瑞雄、民進黨前立委高嘉瑜，都是非常好人選。
王世堅認為，「黨內現在可能在跟很強的高手各個諮商」，讓最強的人出來，才不會說打輸了還怪兵器不好，「因為我不是最強的，所以我不敢奢望」。他說，很感謝，很多民調做出來，很多民眾讓他當一日市長，那幾天遇到好朋友跟他恭喜，「我也封了幾位一日副市長」。
王世堅指出，不方便說是誰，但有幾位以前議會的同仁，有的人被他封第一副市長還傻傻說好，「我說你敢，柯文哲一起被關的就是第一副市長，一個關樓上一個關樓下」。
