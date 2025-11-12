讚紡織是賺錢產業 龔明鑫：協助因應關稅、碳費等挑戰

經濟部所屬財團法人紡拓會今天(12日)舉辦「國際紡織論壇」，經濟部長龔明鑫致詞時強調，紡織業為台灣第三大順差產業，「是賺錢的產業」，面對關稅、匯率等壓力，政府都提出相關協助措施，尤其紡織業還遭遇碳稅及勞動力問題，政府也推出碳費打折優惠、跨國勞動力精進方案措施，協助企業穩定轉型，在兼顧競爭力下持續發展。

紡拓會今年成立50週年，並於12日舉行「國際紡織論壇」，邀請國內外相關公協會探討地緣政治下的紡織品國際經貿與未來產業趨勢。經濟部長龔明鑫致詞表示，紡織業是台灣經濟奇蹟的重要推手，2024年台灣有4,300家紡織成衣工廠、14萬名相關從業人員，產值超過新台幣3,300億，貿易順差達新台幣988億，為台灣第三大順差產業，「是一個賺錢的產業」。這些成績的背後，代表許多業者將關鍵技術、高值化研發、最重要的生產根留台灣，並持續創新研發，可說台灣紡織業已成為賴清德總統常常提的「立足台灣、布局全球、行銷全世界」最佳典範。

龔明鑫指出，當前國際貿易環境瞬息萬變，關稅、匯率都成為業界壓力，經濟部已編列460億特別預算，從金融、研發支持、市場開拓、匯率避險等方面給予產業支持，還成立輔導團協助中小微企業、傳產做升級轉型。他也特別提到，紡織業現在還面臨碳費以及勞動力不足的挑戰，不過，政府已有所準備。

龔明鑫說明，碳費方面，經認定為高碳洩漏風險事業，提出自主減量計畫審查通過後，碳費上路後前兩年可享2折優惠；勞動力方面，行政院也通過跨國勞動力精進方案。他說：『(原音)只要企業願意幫本勞加薪(新台幣)2,000元，就能夠再聘一位外籍移工，這樣的話，我們可以兼顧到照顧本勞，還有企業穩定產能的一些發展。』

世界體育用品工業聯盟(WFSGI)營運長Marc Magnusc會中則分享美國關稅的衝擊評估。他指出，運動商品這一年來關稅增加約30%，對國際大廠NIKE衝擊預估有10億美元，Adidas則估有1.2億歐元的衝擊，且美國境內沒有體育用品製造商，加徵關稅不但不會增加當地就業，反而讓美國消費者得付更高的價錢才能買到體育用品，進而影響運動意願，因此，聯盟也會持續說服美國政府，盼能讓體育用品豁免課稅。(編輯：陳士廉)